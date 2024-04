Pavićević (ZLF): Još postoji prilika da svi izbori budu istog datuma

Profesor Fakulteta političkih nauka i narodni poslanik Zeleno levog fronta Đorđe Pavićević, rekao je povodom beogradskih izbora 2. juna, da se u kampanji i u samom danu glasanja može učestvovati na različite načine tako da se spreči da se izbori održavaju na način kako je to zamišljeno i da se spreči da to bude još jedna izborna prevara.

Pavićević je na T N1 naveo da još postoji prilika da se svi izbori održe istog datuma.

„Poslednji rok bi, mislim, bio 18. april, nakon čega ćemo odlučiti šta sa ovom ponudom koju imamo. Ono što mogu da tvrdim je da ovi izbori neće biti baš isti kao prethodni, sad na koji način, da li će biti slobodniji i pošteniji ili će biti izbori na kojima neće biti onakvo glasanje kakvo očekuje SNS to ćemo videti i to zavisi od njih“, rekao je on.

Dodao je i da postoji mogućnost donošenja posebnog zakona koji bi onda morao da odloži beogradske izbore za jesen.

„Tu ima pravnih poteškoća, ali ukoliko postoji volja, uvek se nađe i pravni način da se to uradi“, rekao je Pavićević.

Naveo je i da treba dati šansu još jednom pokušaju razgovora oko izbornih uslova, ali da nema velika očekivanja jer do izbora koji su raspisani ima manje od dva meseca i ne mogu se očekivati dramatičnije promene izbornih uslova.

Komentarišuće stalne pozive na pregovore o izbornim uslovima na koje je pozivao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Pavićević smatra da je to jedan deo predizborne kampanje SNS-a, ali i pokušaja da ljudi zaborave da se desila izborna krađa i da se predstavi kao da se razgovara o izbornim uslovima.

