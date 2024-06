Pavlović: Bojkot 2020. nije doneo ništa, aktivna borba od tad oslabila SNS u Skupštini Beograda

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i odbornik u Skupštini Beograda Miloš Pavlović ocenio je danas da je bojkot opozicije 2020. godine u gradskom parlamentu bio greška, a da su aktivno učešće i borba protiv Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije doveli do rezultata poput onih sa decembarskih izbora.

On je za televiziju Nova S, kako je prenela stranka u saopštenju, naveo da bojkot iz 2020. godine i napuštanje gradskog parlamenta „nije donelo ništa, samo gubljenje članova u lokalnim izbornim komisijama“, dok je sa druge strane borba od 2020. do danas dovela do toga da SNS i stranke oko nje imaju sve manje i manje odbornika u skupštinskoj većini.

„Sve što se događalo od decembra prošle pa do juna ove godine, uticalo je na to da imamo rezultat kakav smo imali na izborima 2. juna. Pokazalo se u praksi da je napuštanje parlamenta pogrešna odluka“, ocenio je Pavlović.

Dodao je da će se borba njegove stranke u gradskom parlamentu ogledati u „sprečavanju daljeg urušavanja i Beograda i Srbije“, kao i sprečavanju „korupcionaških projekata“ koje vlast planira da sprovede u budućnosti i koji se „naslanjaju na projekat Beograd na vodi“.

„Pred nama je veliki izazov kada je u pitanju gradska vlast koja funkcioniše na republičkom nivou i koja ima plan da u budućem periodu sruši zgradu Generalštaba i Sajma, da donese odluku o iskopavanju litijuma i da sprovede projekat Ekspo 2027“, naveo je Pavlović i dodao da je na opoziciji da zajedno sa građanima „pokuša da ih spreči“.

(Beta)

