Pekar sa devet života: Pregazio ga kamion, pao u otvor lifta, reku i kanal, život mu spasio pas

Vlada Milosavljević (84) iz Donjeg Dušnika kod Niša proslavlja Božić, 7. januar, kao dan svog rođenja, ali nema meseca u godini kada ne obeležava neki od dana kao svoj „rođendan“, jer je toga dana uspeo da izbegne smrt.

Milosavljević, koga svi u selu selu zovu Vlada pekar jer je ranije imao svoju pekaru, kazao je za agenciju Beta da su ga tokom života pratile najrazličitije nesreće, ali da je nekim čudom uvek uspevao da se izvuče i ostane živ.

Preživeo je težak moždani udar, pregazio ga je kamion pun peska, pao je u otvor od lifta, pao je u reku koja protiče pored njegove kuće, a jednom i u kanal za navodnjavanje nedaleko od njegovog doma.

Taj pad u kanal pre tačno 10 godina ostao mu je u posebnom sećanju jer mu je život spasio komšijski pas Crni.

„Nakon što sam obišao kuću svoje ćerke i zeta pošto nisu bili u to vreme u selu, spustio sam se u naše dvorište iza kuće da bi zatvorio kokoške u kokošarnik. Međutim, okliznuo sam se na snegu i pao u kanal koji vodu iz reke odvodi do bašti u polju“, rekao je Milosavljević.

U kanal je pao na leđa i tako ostao. Nije mogao da se pomeri, a voda u kanalu zbog njega nije mogla da otiče.

„Nivo vode je brzo porastao i voda je počela da mi prelazi preko lica, da mi ulazi u usta. Okretao sam glavu i počeo da dozivam u pomoć, ali me niko nije čuo, osim Crnog. Dotrčao je do mene i počeo da laje, a onda je otrčao da ulaznih vrata naše kuće i tamo lajao. Nekoliko puta je trčao od mene do ulaznih vrata i sve vreme je uznemireno lajao“, priseća se Milosavljević.

Lavež Crnog čule su srećom Milosavljevićeva supruga Ruža, snaja Valentina i komšinica Vera Miljković, istrčale su iz kuće i izvukle ga iz vode.

„Na žalost Crni je nakon tog mog spasavanja ubrzo uginuo. Žao mi je zbog toga i dan danas. Nije bio rasan pas, ali je bio mnogo pametan. Da nije tako ne bi sada bio živ. Da bi sačuvali sećanje na Crnog moj sin i snaja su ga naslikali na zidu svoje kafane“, rekao je Milosavljević.

Pravim čudom Milosavljević je 4. aprila 1974. preživeo nesreću pored Južne Morave, kada je preko njegovih leđa prešao kamion sa pet kubika šodera.

„Rođak i ja smo natovarili kamion šoderom iz Morave kod Rusne i krenuli kući kada se kamion pokvario i to na uzbrdici. Na njegov nagovor postavio sam neko kamenje ispod točkova, a on je počeo da popravlja kamion. Prišao sam da mu pomognem, kada je kamion krenuo u rikverc. Rođak se izmakao, ali meni je točak uhvatio džemper i bacio na asfalt. Točak kamiona je prešao preko mojih leđa“, rekao je Milosaljević.

Taj udes je preživeo s polomljenom karlicom zbog čega je dva i po meseca morao da leži nepomičan u gipsu, ali se oporavio bez ikakvih posledica.

Pad u otvor od lifta u fabrici u Donjem Dušniku u kojoj je radio nakon što je zatvorio pekaru, sa visine od oko tri metra, preživeo je 1994. godine sa dva polomljena rebra.

„Lift još nije bio postavljen, pa smo kroz otvor prebacivali radne stolove iz prizemlja na sprat. Da ne bi ogulili zid pored povlačio sam se unazad, sve bliže i bliže otvoru i na kraju sam upao u njega. Kolege iz fabrike počele su da viču: ‘Pade Vlada’, pa su oni koji su bili dalje od lifta pomislili da je Vlada Srbije podnela ostavku“, kazao je Milosavljević.

Porodična kuća Milosavljevića i kafana njegov sina nalaze se u neposrednoj blizini Gornjodušničke reke, a Vlada je pre dve godine preživeo pad u rečno korito, sa stepenica koja vode u kafanu.

„Silazio sam niz stepenice i odjednom sam izgubio ravnotežu. Skotrljao sam se niz stepenice na stazu, a odatle u reku. Izvukli su me sin i snaja iz rečnog korita bez i jedne ogrebotine, što je sve začudilo. Mislili su da sam sigurno nešto polomio jer sam pao sa visine od četiri, pet metara“, izjavio je Milosavljević.

Uprkos brojnim nesrećama koje je preživeo i teškom moždanom udaru Milosavljević je danas sasvim dobrog zdravlja. Ne pije ništa od lekova i jedino se žali na bol u nogama i zbog toga hoda sa štapom.

Brojne „rođendane“ proslavlja sa suprugom, sinom, ćerkom i njihovim porodicama, a ima šestoro unučadi i jednu praunuku.

(Beta)

