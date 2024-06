Petković: Nastavak dijaloga Beograda i Priština sledeće nedelje, ne očekujem ništa

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je za sledeću nedelju nastavak dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou i kazao da o od tog sastanka ne očekuje ništa.

„Kao i svaki put idemo pripremljeni sa našim ekspertima, sa svim onim temama koje su na stolu. O svemu smo spremni otvoreno da razgovaramo. Posebno insistiramo na formiranju Zajednice srpskih opština. To je presudno važno za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, za budućnost, a mi ćemo činiti sve da takvim pristupom čuvamo mir i stabilnost i da čuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji“, rekao je Petković danas za Radio televiziju Srbije (RTS).

Govoreći o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Borelom u Briselu, Petković je rekao da je i njima jasno da je Srbija sve svoje ispunila i da je opredeljena za proces dijaloga, za normalizaciju odnosa a da je Kurti taj koji je odbio da razgovara.

Rekao je da je EU ovog puta jasno rekla da je premijer Kosova Aljbin Kurti taj koji je kriv zato što je odbio da razgovara, iako je sedeo u susednoj sobi.

„U svakom slučaju, Evropska unija u svom saopštenju nije rekla onu svoju čuvenu frazu da su odgovorne obe strane, nego je jasno rekla da Kurti, odnosno Priština, izbegavaju dijalog i proces normalizacije“, ocenio je Petković.

Govoreći o odluci prištinskih vlasti da mu zabrane ulaz na Kosovo za Vidovdan rekao je da Priština time želi da protera Srbiju sa tog prostora.

Rekao je kako mu je 15. put zabranjeno da uđe na prostor Kosova i Metohije i ocenio da se time krše svi sporazumi i da Kurti time pokazuje da „ne haje za dijalog“.

Komentarišući jučerašnje hapšenje Srđana Lazovića iz Leposavića zbog navodnih ratnih zločina kazao je da je „reč o poštenom čoveku o kojem svi u Leposaviću imaju samo reči hvale“.

„Njega optužuju za nekakav navodni ratni zločin u Đakovici. U vreme rata on je bio mladić, nikada nije bio u Đakovici, što potvrđuje i njegova supruga. Ti njeni navodi se poklapaju sa informacijama koje mi imamo. Tako da i neka fotografija koju su objavili albanski mediji, gde se navodno Srđan nalazi na toj fotografiji, nije autentična. Nije reč o čoveku koji je uhapšen, ali, eto, šta briga Aljbina Kurtija za Srđana, za bilo kog Srbina, za to da li je kriv ili nije kriv. Hapse se svi redom i to je ono što je zapravo najgore“, izjavio je Petković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.