Petković: Priština i EU ne žele kompromisno rešenje

Glavni pregovarač u dijalogu Beograda i Prištine Petar Petković rekao je, nakon još jedne runde pregovora o upotrebi dinara na Kosovu, da druga strana nije uložila ni minimum napora da se dođe do kompromisnog rešenja.

Dodao je da kopmpromis nije ružna reč, ali da mu se čini da „sagovornici, sa svojim mentorima, žele da nameću rešenja, a ne da se dođe do kompromisa“.

On je naglasio i da dijalog ide u potpuno pogrešnom pravcu, ali ne krivicom Beograda.

„Mi smo izneli predlog koji maksimalno vodi računa o našem narodu. On je pažljivo sastavljen. Sa stručnjacima smo vodili računa o svakoj reči. Međutim, druga strana nije uložila ni trunku napora da bi moglo da se kaže da ide u pravcu pronalaženja bilo kakvog kompromisa“, rekao je Petković nakon sastanka sa delegacijama Prištine i EU u Briselu.

Dodao je da je više nego očigledno da u Prištini nema političke volje da se dođe do rešenja.

„Nastavićemo da pregovaramo. Svaki atom snage ćemo uložiti ne bi li se došlo do rešenja i kako bi se sačuvao mir“, rekao je Petković.

Podvukao je da su pregovori trajali šest sati, da je više od tri i po sata prošlo u direktnim pregovorima sa delegacijom Prištine, a ostalo u bilateralnim sastancima sa predstavnicima EU.

„Dogovoreno je da 4. aprila pregovori budu nastavljeni. Videćemo da li će to biti i poslednja runda. Ako žele da dođu do rešenja, onda moraju da ulože napor. Čini se da Priština i Kurti to ne žele, kao ni EU“, zaključio je Petković.

(Beta)

