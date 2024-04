Petković: Teški razgovori u Briselu, nova runda 13. maja

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Methohiju Petar Petković izjavio je danas da su imali „teške i napete“ razgovore sa prištinskom stranom na šestoj rundi dijaloga posvećenoj ukidanju dinara na Kosovu, da su razgovori trajali više od sedam sati i da je dogovoren novi sastanak 13. maja.

„Više od sedam sati proveli smo ovde u zgradi spoljnopolitičke službe EU, razgovori su bili teški, napeti, imali smo direktne razgovore sa prištinskom stranom što je dobro“, rekao je Petković novinarima u Briselu posle sastanka.

Delegacije Srbije i Kosova i posrednik EU sastali su se danas u Briselu u novoj, šestoj, rundi dijaloga posvećenoj zabrani dinara na Kosovu. Srpsku stranu predvodio je Petković, kosovsku glavni pregovarač Besnik Bisljimi (Bislimi) a delegaciju EU specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

Petković je rekao da prištinska strana ne želi da se dogovara, već želi stvari da posmatra samo iz svoje vizure.

„Ako je ideja da pronađemo kompromisno rešenje to znači da moramo da razumemo jedni druge, a kako ćemo da razumeo ako non stop imate sa strane Prištine jednostrane poteze“, rekao je on.

Rekao je da su danas razgovarali o određenim idejama koje je Lajčak predstavio i da će u narednoj rundi razgovora izaći sa novim komentarima Srbije, kao i da će i tada 13. maja srpska strana biti konstruktivna.

Petković je rekao da je srpska strana imala priliku da iznese sve u vezi sa idejama EU kako da se reši pitanje dinara, pošto je, kako je dodao premijer Kosova Aljbin Kurti (Albin) jednostranom odlukom o ukidanju dinara i platnog prometa Srbije na prostoru Kosova i Metohije ugrozio opstanak srpskog naroda na Kosovu.

Glavni pregovarač Srbije je ukazao da je to pitanje koje mora hitno da se rešava jer su Srbi ugroženi, kao i sprske institucije na Kosovu i dovodi se u pitanje njihovo postojanje i funkcionisanje.

Petković je rekao da Priština učestvuje u dijalogu da bi samo nastavila sa svojom agendom, da „fingira neku vrstu konstruktivnosti“ i da stalno ima provokacija, da su i danas pokušali da pretvore sastanak ne u razradu rešenja već u dokazivanju da su oni „ne znam kakva država, da imaju vlast nad svim“.

„Ali ja ovde vidim jedino mesto za rešavanje problema, mi ćemo kao što smo i bili i ovih šest satanakak i svih godina unazad i tog 13. maja biti tu, pa da vidimo gde smo“, rekao je Pektović.

On je rekao i da srpska strana insistira na Zajednici srpskih opština jer se po njemu sve ovo dešava zato što nje nema, i da bi sve bilo jednostavnije da je uspostavljena.

Petković ja naglasio da srpska strana mora da vodi računa o interesima svog naroda i svojim nacionalnim interesima.

„Mi ćemo da se borimo za prava našeg naroda za dostojanstvo njihovog života, trudićemo da sačuvamo mir i stabilnost jer nam je to u interesu, to je naša politika pre svega to je ono što jedino može da osigura budućnost našeg naroda na Kosovu i Metohiji“, rekao je Petković.

(Beta)

