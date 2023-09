Petrič: Francusko-nemački sporazum je najbolji put za smirivanje tenzija

Upitan ko je kriv za pogoršanje bezbednosne situacije na Kosovu, Petrič navodi:”Uvek postoje dve strane u bilo kakvim tenzijama. Ja ovo gledam kao spoljni posmatrač i moram da kažem da EU treba da deluje odlučnije i da ne dozvoli dalje pogoršanje bezbednosne situacije”.

Ove godine smo videli određeni napredak u Briselu i na Ohridu. Sada je krajnje vreme da sprovedemo ono što je dogovoreno na tim sastancima.

Ovo je ubedljivo najopasnija kriza od jednostrano proglašene nezavisnosti (Kosova) 2008. godine. Stvari mogu lako da izmaknu kontroli i da bude uništeno sve ono što je postignuto u dijalogu Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije u proteklih deset godina. Ono što nam je sada potrebno jeste novi pokušaj Brisela da vrati dve strane za pregovarački sto, poručuje za Demostat Volfgang Petrič, iskusni austrijski diplomata.

Petrič je nekadašnji specijalni izaslanik Evropske unije za Kosovo i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Takođe, učestvovao je u ime Evropske unije kao posrednik u pregovorima u Rambujeu, vođenim između delegacija Beograda i Prištine u martu 1999. godine. Tada su se s jedne strane nalazili Srbi, s druge kosovski Albanci, a posredovali su SAD, Rusija i Unija – Kristofer Hil, Boris Majorski i Volfgang Petrič.

Govoreći o tragičnim događajima koji su se nedavno desili u selu Banjska na severu Kosova (kada je u napadu grupe Srba na kosovsku policiju ubijen policajac albanske nacionalnosti, a potom u sukobu policije i naoružane grupe stradala trojica Srba), naš sagovornik upozorava: “Konfrontacija bi samo vratila ovaj region unazad”.

-Normalizacija je od suštinske važnosti, jer bi se time stvorili preduslovi za ekonomski napredak. To je ono što ljudi žele, siguran sam. Previše je mladih i talentovanih građana koji napuštaju svoje domove kako bi emigrirali u mirnije zemlje, poput Austrije, Nemačke i Švajcarske. Ali, Evropa želi da vidi prosperitet a ne konflikt u državama bivše Jugoslavije. Gotova je era ratova. Sada nam je potrebno da ponovo izgradimo ekonomiju i da garantujemo bolji život građanima, konstatuje Petrič.

Volfgang Petrič odgovara potvrdno na pitanje da li strahuje da bi porast tenzija na Kosovu mogao da preraste u oružani konflikt. “Prisutna je takva opasnost, ali Brisel i Vašington su spremni da spreče bilo kakvu eskalaciju. Ne smemo se vratiti na ratove iz prošlosti”, naglašava on.

Govoreći o koracima koje bi međunarodna zajednica trebalo da preduzme kako bi smirila novonastale tenzije, ovaj austrijski diplomata ukazuje:”Međunarodna zajednica, naročito EU i SAD, moraju da prinude obe strane da se vrate dijalogu”.

-Ove godine smo videli određeni napredak u Briselu i na Ohridu. Sada je krajnje vreme da sprovedemo ono što je dogovoreno na tim sastancima. Nemačko-francuski predlog je i dalje najbolja mapa puta za smirivanje tenzija. Nadam se da će se Pariz i Berlin vratiti svojoj ulozi aktivnog podržavanja EU u njenim naporima da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Ne postoji nijedan drugi plan koji bi bio uspešan, tvrdi Petrič.

Upitan da li bi “međunarodni akteri”, poput Rusije i Turske, mogli da iskoriste aktuelne tenzije na Kosovu zarad sopstvene koristi, Volfgang Petrič ocenjuje: “Uvek postoji opasnost da spoljni akteri upotrebe svoje tehnike kvarenja kako bi ostvarili političke poene. To mora da bude prekinuto jer ide na štetu i Srbije i Kosova. Region Zapadnog Balkana mora da postane deo Evropske unije, to je odavno trebalo da se desi. Ono što nam je potrebno jeste da se ponovo fokusiramo na evropsku politiku procesa proširenja na ceo ovaj region. Samo u Evropskoj uniji biće više ekonomskih i društvenih koristi za građane”

Neophodno ojačati međunarodne mirovne snage na Kosovu

Komentarišući zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića da KFOR preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova (umesto kosovske policije), Petrič navodi:”Kao u slučaju Bosne, gde su nedavno osnažene snage EUFOR-a, verujem da je jačanje međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu nužna opcija. O tome se moraju dogovoriti sve strane koje su uključene i to moraju podržati Ujedinjene nacije”. NATO je, podsetimo, juče saopštio da je odobrio raspoređivanje dodatnih snaga zbog rasta tenzija na severu Kosova i pozvao “sve strane na hitnu deeskalizaciju”. “Uvek ćemo osigurati da naš komandant ima resurse i fleksibilnost neophodne da KFOR (NATO misija na Kosovu) ispuni svoj mandat”, navodi se u saopštenju generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga. Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izjavio je juče gostujući na američkoj televiziji Njuzmaks da je jedini put koji Srbija vidi kao put napred to da NATO snage preuzmu kontrolu nad severom Kosova. O neophodnosti raspoređivanja dodatnih međunarodnih mirovnih snaga na tom području među prvima je javno govorio nemački politikolog Franc-Lotar Altman. On je u izjavi za Demostat objavljenoj u četvrtak, između ostalog, naveo: “Međunarodna zajednica bi trebalo da rasporedi dodatne međunarodne policijske snage, KFOR i EULEKS, na severu. Puko ponavljanje da Priština i Beograd treba da se vrate dijalogu nije dovoljno! Previše je reči, a premalo dela”.

Franc-Lotar Altman: Potrebno je rasporediti dodatne međunarodne snage na sever Kosova (demostat.rs).

Marija Stojanović | Demostat | Beograd

(Beta)

