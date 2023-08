Petrović Škero: Ovaj sistem rađa nasilje, vlada se čistim nasiljem, moramo da se borimo

Bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavila je da se četiri meseca od masovnog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ „ponavlja nedopustivo“, da razni mediji izmišljaju bez posledica i da su na naslovnim stranama naslovi i slike koji ne bi smeli da se uopšte nađu u novinama“.

„I do čega sve to dovodi? Između ostalog dolazi i do slavljenja onih koji čine krivična dela. Svaki pravnik zna da takvo izveštavanje dovodi do lanca sličnih događaja, do lanca nasilja. I to živimo sada“, rekla je Petrović Škero, koja je članica Komisije za žalbe Saveta za štampu, za nedeljnik Vreme.

Ona je navela da gotovo „na dnevom nivou imamo slučajeve da deca dižu ruku jedno na drugo, da mlađa punoletna lica ubiju nekog“.

„Odakle toliko nasilja? Pa rađa ga sistem, vlada se čistim nasiljem. Zato treba svi da se borimo. Ako ne može drugačije, moramo da upotrebimo i taj građanski otpor koji je legalan vid borbe“, rekla je Petrović Škero.

Ona je upitala „kakva je to vlast koja svoje građane koji šetaju i protestuju protiv nasilja naziva stranim plaćenicima“ i dodala „tvrdim da najveći broj ljudi koji je bio i koji šeta po ulicama nisu članovi opozicionih partija, a svakako nisu strani plaćenici“.

„Jedino što mogu sa sigurnišću da kažem jeste da naša država postaje ‘strani plaćenik’. Jer mi samo živimo od kredita, rasprodaje naše imovine pod nepovoljnim uslovima, dižemo kredite da se isplate penzije, znamo kakvi su uslovi rada kod privatnika, upadamo u sve dublje i dublje probleme koji stvaraju nasilje“, napomenula je Petrović Škero.

(Beta)

