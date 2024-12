Počela Sinergija 24: Veštačka inteligencija (AI) donosi istorijsku transformaciju poslovanja

U Beogradu je počela 24. konferencija IT i biznis lidera „Sinergija 24“ na kojoj će tokom tri dana, pod sloganom „Piloting AI“, biti odženo gotovo 100 stručnih predavanja, a očekuje se više hiljada posetilaca.

Kako je istaknuto na otvaranju, „Sinergija 24“ je u Beograd dovela tehnološke inovatore i donosioce odluka sa fokusom na najvažniju temu današnjice – potencijal veštačke inteligencije (AI) da donese konkurentsku prednost i transformiše nacionalne ekonomije.

Na otvaranju Sinergije 24 predstavljeno je kako Majkrosoft (Microsoft) Copilot, lični AI asistent koji se integriše sa postojećim aplikacijama i podacima, od ove godine podržava i srpski jezik i razume kontekst rada korisnika, pruža sigurnost na nivou preduzeća i garantuje zaštitu privatnosti.

Istaknuto je da je Majkrosoft, kao lider u oblasti generativne veštačke inteligencije, prvi primenio ovu tehnologiju u celokupan spektar svojih proizvoda.

Direktor prodaje Majkrosoft Adriatik regije Miloš Drača podsetio je da je danas veštačka inteligencija tema broj jedan u svetu.

„Ono što je za sve industrije još važnije je upravo njena primena i koje sve benefite organizacije i kompanije mogu da imaju od nje. Sajber bezbednost, koja je ključna za očuvanje poverenja u tehnologiju je nešto bez čega danas ne može da se zamisli poslovanje. Upravo su to oblasti u kojima Majkrosoft nudi rešenja koja transformišu radne procese, unapređuju produktivnost i omogućavaju nove poslovne modele“, kazao je on.

Drača je istakao da će posetioci „Sinergije 24“ moći da čuju novine u vezi sa veštačkom inteligencijom u prethodnih godinu dana, kao i novine na polju sajber bezbednosri.

„Moći će da nauče od lidera u ova dva domena šta je to što treba da urade kako bi veštačku inteligenciju i sajber bezbednost na praktičan način primenili u svojim kompanijama, unutar javnih institucija ili unutar obrazovnih institucija u Srbiji, kako bi Srbije ostala lider u regionu u IT uslugama i u razvoju IT servisa“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, u naredna tri dana domaćem tržištu će iz prve ruke, na primerima iz prakse Majkrosoft partnera i stručnjaka iz IT industrije, biti predstavljeno šta je to što treba da se implementira u poslovne modele.

Drača je naglasio i da Sinergija ima posebno mesto u istoriji tehnološkog razvoja Srbije, jer je tokom više od dve decenije postala sinonim za inovacije, saradnju i razmenu ideja.

Menadžer u Majkrosoft razvojnom centru u Srbiji Aleksandar Vujić kazao je da će taj razvojni centar, koji je na otvaranju 20025. godine imao osam zaposlenih, završiti ovu godinu sa više od 730 zaposlenih.

„Od prethodne Sinergije možemo da se pohvalimo da je Majkrosoft razvojni centar povećao broj zaposelnih za više od 200. Velika investicija je i prelazak u novu uzgradu, u Ušće toranj 2, koji je kompletirana i sada je ceo Mjakrosoft tim na jednom mestu“, rekao je on.

Dodao je da se sada Majkrosoft fokusira se na veštačku inteligenciju, pa se i u Beogradu radi na najprestižnijim tehnologijama u razvoju veštačke inteligencije.

„Razvojni centar i dalje predstavlja jedan od oslonaca upravo u stvaranju veštačke inteligencije i Copilot-a globalno gledano. Sada sa još većim brojem softver inženjera i inženjerki posvećeno radimo na kreiranju AI alata, kao i Cloud infrastrukture i servisa za procesiranje podataka, potrebnih za primenu istih, a koje koriste kompanije širom sveta“, naveo je Vujić.

On je istakao da je počela nova era računarstva.

„Nova generacija modela veštačke inteligencije je fundamentalno drugačija od svega što smo videli do sada. Verujem da živimo u vremenu tektonskih promena koje će moći da se porede sa internet revolucijom i mobilnom revolucijom, uz potencijal da AI revolucija ostvari veći trag na naše radno okruženje, ali i društvo uopšte“, zaklučio je Vujić.

Prvog dana konferencije održano je 40 tehničkih predavanja i interaktivnih sesija, koje su učesnicima ponudile praktične smernice i strategije za prilagođavanje dinamičnom tehnološkom okruženju.

U fokus su bili najnoviji tehnološki trendovi, koji igraju ključnu ulogu u podsticanju inovacija u savremenim organizacijama.

Regionalni i globalni IT stručnjaci govorili su, između ostalog, o povećanju produktivnosti, programiranju AI eri, AI asistentima, odgovornoj upotrebi AI u kompanijama i ulozi veštačke inteligencije u razvoju sektora malih i srednjih preduzeća, a pored ovih tema poseban fokus bio je na sajber bezbednosti, analizi rizika i razotkrivanju pretnji.

Pogled u svet savremenog poslovanja diktiranog tehnologijom nastaviće se i drugog dana Sinergije 24, kroz 56 tehničkih predavanja na najvažnije tehnološke teme današnjice.

Biznis dan, zakazan za 5. decembar, osmišljen je za poslovne lidere, inovativne kompanije i sve koji žele da budu deo digitalne transformacije regiona.

Uz sagovornike iz kompanija i organizacija poput Majkrosofta, Komtrejda (Comtrade), Deleze (Delhaize), Triglav Grupe, NLB Digit-a, Krajona (Crayon), Ingram mikro (Ingram Micro) i Kancelarija za IT i eUpravu, ovaj dan je posvećen istraživanju potencijala veštačke inteligencije i cloud tehnologija za Srbiju i region, uz zadržavanje fokusa na ključnim temama poput sajber bezbednosti, budućnosti AI-a i praktične primene digitalnih rešenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com