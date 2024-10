Počela trodnevna međunarodna konferencija organizacije CRTA ‘Imamo li izbora’

Trodnevna međunarodna konferencija organizacije Crta pod nazivom „Imamo li izbora – In effect, do we elect“ okupila je danas u Beogradu akademske istraživače, eksperte iz raznih oblasti, angažovane intelektualce i aktiviste iz Srbije i sveta koji će raspravljati o važnim globalnim i regionalnim pitanjima.

Otvarajući skup u hotelu Metropol, direktorka Crte Vukosava Crnjanski rekla je da će učesnici skupa razgovarati o informisanju glasača, borbi protiv dezinformacija, izbornom inžinjeringu, rešenjima za birački spisak, iskustvima drugih zemalja.

„Izbori su u Srbiji poslednjih godina nepotrebno učestali, a kvalitet im je svaki put sve niži. Često se pitamo dokle može da ide normalizovanje neprihvatljivog. Kolika treba da bude medijska pristrastnost, koliko da se pojačaju pritisci na birače, koliko da budu zloupotrebljene institucije, a da se društvo i građani s tim ne pomirimo kao sa normalnim delom izbornog procesa“, rekla je Crnjanski na otvaranju trodnevne konferencije.

Ona je istakla da izbori nisu spektakl, a birači nisu statisti.

„Ako nisu garancija suverenosti nas građana i izraz naše moći da menjamo vlast šta su onda izbori“, upitala je Crnjanski.

Nakon otvaranja predavanje na temu „Kapilarna oholokratija“ prisutnima održala je Svetlana Slapšak, književna istoričarka, antropološkinja, klasična filološkinja, autorka i aktivistkinja.

Tokom prvog dana biće održani paneli „Superizborna godina“, „Kako prepoznati izborni autoritarizam“, „Globalni (dez)informacioni pejzaž“ i „Migracije i druge manipulacije“.

U 17.15 biće otvorena izložba Foto kolektiva „Kamerades“.

Konferencija je posvećena pitanjima izbornih procesa i krizom izborne demokratije. Okuplja akademske istraživače, eksperte iz raznih oblasti, angažovane intelektualce i aktiviste iz Srbije i sveta.

Cilj skupa je da se kroz plenarne diskusije, stručne okrugle stolove, radne grupe i radionice ide ka konkretnim rešenjima za unapređenje izbornih procesa i jačanje demokratije.

U diskusijama će se razmatrati načini odupiranja političkom klijentelizmu, izbornom inženjeringu i medijskim manipulacijama, kao i jačanja mehanizama za posmatranje i analizu izbora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com