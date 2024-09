Pojačano obezbeđenje na Oktoberfestu

Mere obezbeđenja su pooštrene za ovogodišnji pivski festival Oktoberfest u Minhenu, posle prošlomesečnog smrtonosnog napada nožem u gradu Solingen u zapadnoj Nemačkoj.

Ove godine su, po prvi put u istoriji festivala, na ulazima postavljeni detektori metala, a koristiće se i ručni detektori metala, prenosi nemačka novinska agencija DPA. Zvaničnici su upozorili posetioce na duže redove pri ulasku.

Posetiocima festivala koji počinje u subotu takođe je zabranjeno da unose noževe, staklene flaše i rančeve.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke ove nedelje je proširilo privremene granične kontrole na svim prelazima.

Ove mere uvedene su pošto je u Solingenu 23. avgusta troje ljudi nastradalo, a osmoro ranjeno kada ih je jedan tražilac azila iz Sirije napao nožem. On je tada i uhapšen.

Odgovornost za ovaj napad preuzela je Islamska država, iako za njega nije pružila dokaze.

Nakon ovog napada oglasio se gradonačelnik Minhena Diter Rajter (Dieter Reiter) koji je posetioce zamolio da „zbog trenutne bezbednosne situacije, razumeju da bi to (pojačanje obezbeđenja) moglo da dovede do dužeg čekanja na ulaznim mestima“. „Bezbednost dolazi prvo“, dodao je on.

Bavarski festival piva počinje u subotu, 21. septembra, tradicionalnim lupanjem burića u Minhenu i trajaće do nedelje, 6. oktobra. Očekuje se oko šest miliona posetilaca.

Na festivalu će biti raspoređeno više od 600 policajaca i 2.000 pripadnika obezbeđenja, a postavljeno je i oko 50 sigurnosnih kamera.

(Beta)

