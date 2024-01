Pokret za preokret optužio SNS zbog pucanja tek sagrađenog nadvožnjaka u Subotici

Gradski odbor Pokreta za preokret (PZP) u Subotici optužio je Srpsku naprednu stranku (SNS) i, kako su naveli, „njene satelite“ za „kršenje zakonskih procedura i nedostatak transparentnosti u izgradnji infrastrukturnih projekata“.

„Umesto da sledi zakonske procedure, projekat brze pruge od Beograda do Budimpešte se dodeljuje bez raspisanog tendera, po ‘burazerskoj liniji’ s prijateljima iz Kine. To dovodi do problema poput pucanja tek sagrađenih mostova, jer se naglašava brza realizacija radi političkih interesa, ne vodeći računa o stručnosti izvođača radova“, ocenili su u ovoj stranci.

PZP smatra da se izgradnja infrastrukture, poput puteva, mostova, železničkih koridora, podvožnjaka, ne odvija u skladu s generalnim regulacijama prostornog plana i projekata.

„Poslovica ‘drži bure vode, dok majstor ne ode’ postaje opisna za trenutno stanje tek puštenog nadvožnjaka kod zgrade Nove opštine, pred same izbore“, ističe se u saopštenju.

Dodaju da, nepoštovanje zakona o javnim nabavkama i nedostatak transparentnosti u izgradnji infrastrukturnih projekata predstavljaju ozbiljne pretnje integritetu javnih investicija.

„Ovakav pristup postavljanju prioriteta i dodeli ugovora o izvođenju radova može imati ozbiljne posledice po bezbednost građana i kvalitet infrastrukture koja se gradi“, smatraju u PZP.

Poručili su da građani zaslužuju da se javni projekti sprovode u skladu sa zakonom i najvišim standardima stručnosti.

„Nedostatak konkurencije i transparentnosti u izboru izvođača ne samo da dovodi do mogućih finansijskih zloupotreba, već i ugrožava dugoročnu održivost izgrađenih objekata“, smatraju u subotičkom odboru ove stranke.

(Beta)

