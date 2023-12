Pokretači ProGlasa zahtevaju da RTS izvesti o njihovom završnom skupu

Pokretači inicijative ProGlas pozvali su Radio televiziju Srbije (RTS) da objavi profesionalan izveštaj sa završnog skupa ProGlasa, koji će biti održan u četvrtak, jer smatraju da bi to bilo najmanje što Informativni program RTS može da uradi kako bi „prekinuo strategiju gromoglasnog ćutanja“ i ispunio funkciju informisanja javnosti, koju duguje građanima Srbije.

Članovi inicijative ProGlas obavestili su glavnog i odgovornog urednika informativnog programa RTS Nenada Lj. Stefanovića da je pre nešto više od mesec dana formirana građanska inicijativa ProGlas, koju je do sada potpisom podržalo više od 180.000 građana Srbije, a što je on do sada ignorisao.

„Stotine i hiljade građana okupljalo se u proteklih mesec dana u 18 gradova širom Srbije na tribinama na kojima je govorilo 14 nestranačkih ličnosti inicijatora ProGlasa, kao i javnih ličnosti različitih zanimanja. Pozivali su građane da u što većem broju izađu na izbore i glasaju za koga žele, što je interes celog društva i osnovni demokratski postulat. Ovo za Javni servis, vlasništvo svih građana Srbije koji nacionalnu televiziju i finansiraju, nije bila vest“, navedeno je u otvorenom pismu.

Istakli su da izuzev kratkog izveštaja sa inicijalne konferencije za medije, koji je 7. novembra prikazan u emisiji „Šta radite, bre?“, RTS ProGlasu nije posvetio nijedan jedini sekund u svojim emisijama i pitali zašto Informativni program Javnog servisa neizveštavanjem o događajima od nesumnjivo javnog interesa svesno krši svoju zakonsku obavezu da istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informiše građane Srbije.

Inicijatori ProGlasa podsetili su Stefanovića da je još 2016. godine izjavio da je javnost preplavljena medijima koji stimulišu glupost i proizvode halucinacije, ali da „takvi ne stanuju u Takovskoj 10“.

„Sedam godina kasnije, situacija na medijskoj sceni Srbije je neuporedivo gora, a nemala odgovornost za takvo stanje je i na Javnom servisu koji se, osim u retkim prilikama, opredeljuje za strategiju gromoglasnog ćutanja o temama i događajima koji bi mogli biti neprijatni po aktuelne nosioce vlasti. Jedan od flagrantnih primera te strategije jeste upravo potpuno ignorisanje aktivnosti ProGlasa u informativnim emisijama Javnog servisa“, napisano je u otvorenom pismu Nenadu Lj Stefanoviću.

Inicijativu ProGlas, koja poziva ljude da u što većem broju izađu na predstojeće izbore, pokrenuli su Ljubomir Simović, Vladimir Kostić, Ivanka Popović, Miodrag Majić, Miodrag Jovanović, Dragan Bjelogrlić, Vladica Cvetković, Svetlana Bojković, Gojko Božović, Srdan Golubović, Biljana Stepanović, Filip Ejdus, Tamara Džamonja Ignjatović i Petar Peca Popović.

(Beta)

