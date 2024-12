Pola miliona ljudi se za vikend provozalo novim metroom u Solunu

U Solunu je čitavog vikenda trajalo veliko spontano slavlje dok se, kako računaju grčki mediji, bar pola miliona stanovnika tog grčkog grada svih uzrasta, kao i stranih posetilaca, vozalo novim metroom koji 40 metara pod zemljom u dužini od devet ipo kilometara, putuje među nebrojenim arheološkim nalazima, izloženim na stanicama.

Solunski metro konačno radi i po opštem priznanju, to nije samo sredstvo javnog prevoza koje olakšava svakodnevni život, već je to i prikaz više od dve hiljade godina istorije grada.

Stanovnici tri decenije nisu prestajali da se nadaju da će dobiti metro koji se gradio sa prekidima i uz teškoće.

Primopredaju metroa su u subotu u podne obavili predsednica Republike Katerina Sakelaropulu i premijer Kirijakos Micotakis – on uz kritiku nekadašnje vlade levičarske Sirize, jer je od 2015. do 2019, obustavila radove.

Ljudi su od jutra čekali satima da uđu u jedan od prvih potpuno automatizovanih vozova, bez mašinovođe, nakon što ih je osveštao mitropolit solunski Grčke pravoslavne crkve, Filotej.

Uz uzvike divljenja, mnoštvo fotografija, čak i video-prenose onima koji su ostali kod kuća, mnoštvo ljudi se uz uzvike „Bilo je vredno čekanja!“ vozalo po 17 minuta s kraja na kraj linije, sa 13 najsavremenijih stanica, kao i dugačkim pokretnim stepenicama stanica.

Ivicama perona uz kojih su šine, ne može se prići jer su stanice opremljene automatskim sistemima staklenih vrata koja se otvaraju tačno prema vratima vozova tek kada vozovi stanu, radi maksimalne sigurnosti i udobnosti.

Osamnaest vozova „Hitachi Rail Italy Driverless Metro“ bez vozača, radi na Liniji 1, a 15 će biti angažovano na Liniji 2. To su zglobni vozovi sa četiri vagona dugački po 50 metara, sa po 96 za mesta za sedenje i po 370 mesta za stojanje.

Vozovi u vršnim satima prolaze svaka 3,5 minuta, sa mogućnošću smanjenja na 90 sekundi od iduće godine, kada se završi produžetak do naselja Kalamarija.

Sve je novo i blistavo što ne prolazi nezapaženo, kao ni činjenica da je koštalo tri milijarde evra, po čemu je to jedan od najskupljih metroa u svetu ako se cena računa po kilomteru. Mediji zameraju da se na dve glavne stanice – Venizelos i Aja Sofija stvara tolika gužva da je uprava metroa prinuđena da povremeno zatvara perone.

Tako je delom i zato što je do utorka vožnja besplatna, a potom će se plaćati karte od 0,60 evra. Radno vreme metroa je od 5.30 do 00.30 sati, a vikendom do 02:30.

Više od 300.000 vrednih predmeta je nađeno tokom arheoloških radova u vreme izgradnje prve, glavne linije metroa, od kojih je 700 izloženo na stanici Aja Sofija, a drugi impresivni pronalasci su postavljeni na stanici Venizelos.

Najavljene su još dve važne linije metroa – do aerodroma i do naselja na zapadu Soluna. Očekuje se da će druga linija i još pet stanica u izgradnji proraditi krajem 2025.

Metroom, čije linije idu kroz dve jednosmerne tunelske cevi, upravlja preduzeće „Thessaloniki Metro Automatic (THEMA)“, francusko-italijanski konzorcijum koji ga je i gradio.

Predložen još 1910-ih godina i prvi put planiran 1980-ih, projekat je prvenstveno finansiran kreditima Evropske investicione banke (EIB) i Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), kao i sredstvima grčke vlade.

Od srede, 4. decembra, karte i kartice za više putovanja izdavaće se samo gotovinskim plaćanjem pomoću 104 automata, na 13 stanica.

Osnovna karta košta 0,60 evra (redovna) i 0,30 evra (snižena, za neke kategorije putnika) i važi 70 minuta od prve validacije na prvom ukrcavanju, uz neograničen broj putovanja u tom periodu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com