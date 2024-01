Policija uhapsila osudjene poslanike poljske opozicije koje je krio predsednik Duda

Policija je večeras ušla u Predsedničku palatu u Varšavi dok u njoj nije bilo predsednika Andžeja Dude, i uhapsila dvojicu pravosnažno osudjenih poslanika i ministara prethodne vlasti koji su se krili od jutra kod predsednika da ih ne sprovedu u zatvor.

„Svi su jednaki pred zakonom“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Marćin Kjervinjski.

Varšavska policija je potvrdila da je ušla u kancelariju šefa države i zadržala bivšeg ministra u prethodnoj vladi stranke Pravo i Pravda Marijuša Kaminjskog i njegovog zamenika Maćeja Vonšika s kojima se Duda i slikao.

Obojicu je Okružni sud u Varšavi osudio pravosnažno 20. decembra prošle godine na dve godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanja dokumenata i prisluškivanja bez dozvole suda.

To su uradili dok su rukovodili Centralni biroom za borbu protiv korupcije u vreme prve vlade lidera Prava i Pravde, tada premijera Jaroslava Kačinjskog, u operaciji koja je dokazima o korupciji trebalo da reši Kačinjskog neugodnog koalicionog partnera Andžeja Lepera.

Osudjeni su još 2015. godine, ali ih je pomilovao predsednik Andžej Duda pre no što je presuda postala pravosnažna. Vrhovni sud Poljske je posle nekoliko godina presudio da je predsednik po Ustavu morao da čeka da presuda postane pravosnažna, te da je njegovo pomilovanje ništavno, što je obnovilo sudjenje.

Opoziciona stranka Pravo i Pravda koja je do izbora 15. oktobra prošle godine osam godina vladala Poljskom, kao i predsednik Andžej Duda koji je isto iz redova konzervativaca Kačinjskog, ne priznaju tu odluku Vrhovnog suda, kao ni pravosnažnu presudu varšavskog suda i kaznu dve godine zatvora uz gubitak biračkog prava, dakle i poslaničkog mandata.

Afera oko poslaničkih mandata Kaminjskog i Vonšika koji su proglasili da su politički zatvorenici nove koalicione vlade premijera Donalda Tuska, zakuvava se od početka godine.

Predsednik Sejma poljskog parlamenta Šimon Holovnja otkazao je danas sednicu donjeg doma o budžetu koja je trebalo da počne sutra i odložio je za nedelju dana dok se strasti ne smire i situacija pravno ne raščisti.

„Ljudi koji su se borili sa kriminalom u višim krugovima – jer o tome se radi, treba da budu strpani u zatvor, iako ih je predsednik pomilovao posle skandalozne presude“, kazao je večeras lider opozicionih konzervativaca Jaroslav Kačinjski.

Nakon kontroverznih reformi pravosudja u koje se Pravo i Pravda upustilo posle dolaska na vlast već od 2016. godine, i zbog kojih je Poljska u sporu sa Evropskom unijom zbog sistemskih rizika po pravnu državu sa tako politizovanim pravosudjem, u Poljskoj je od formiranja nove vlade široke koalicija kojoj su na izborima Poljaci poverili većinu u oba doma, trenutno na snazi dvovlašće i pravni haos.

Prethodna vlast poljskih konzervativaca, sada opozicija, jednostavno ne priznaje odluke sudova koje joj ne odgovaraju, dok nova vlast osporava rad sudova kada u njima učestvuju sudije predložene u vreme prethodne vlasti od strane politizovanog Zemaljskog saveta sudstva, tzv. „neosudije“.

Premijer Donald Tusk kao i policija upozorio je danas predsednika Andžeja Dudu da kazne zatvora prete i onima koji pomažu pravosnažno osudjenima da se kriju pred kaznom zatvora.

„Uznemiruje me to što se šef države uključio u pružanje pomoći ljudima koji su prekršili zakon. Gospodine predsedničke, prekinite taj opasni teatar! To je sabotiranje Ustava, što je nedopustivo!“, kazao je na konferenciji za novinare Tusk.

Zvaničnici Prava i Pravde govore večeras o državnom udaru od strane premijera Tuska i okupili su svoje pristalice ispred Predsedničke palate, dok su za četvrtak, 11. januar najavili veliki protest u Varšavi.

