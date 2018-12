Who see i Beogradski sindikat večeras na otvaranju novogodišnjeg programa u Budvi

Nastupom hip-hop bendova Moust vonted (Most wanted), Hu si (Who see) i Beogradski sindikat (BS), večeras u Budvi počinje tradicionalni novogodišnji program na trgu kod Starog grada.

Program će u 21 čas otvoriti budvanski reperi Most wanted nakon kojih će na binu izaći hip-hop duo Who see, koji čine Kotoranin Dejan Dedović „Dedduh“ i Mario Djordjević „Nojz“ iz Herceg Novog.

Najavljujući večerašnji koncert, momci iz Who see-a su kazali da prvi put nastupaju u Budvi u okviru novogodišnjeg programa, ali i da su već pevali na trgu kod Starog grada povodom gradskog maskenbala.

„Evo nas u Budvi, do sad smo radili sklekove i trbušnjake jer treba biti spreman i imati kondicije jer nas čeka težak posao. To je sve dosta iscrpno i trudimo se da sakupimo što više energije za večeras da bi mogli to da izbacimo i da iznesemo. Organizatori sve sprema kako treba, da se jede, da se pije“, kazao je „Nojz“ agenciji Beta.

On je najavio da će publika koja bude prisustvovala večerašnjem nastupu moći da čuje „suvi rep i ništa drugo“ kao i da će Who see večeras možda izvesti i neke nove pesme.

Po rečima Dejana Dedovića, večeras će publika čuti „klasičan Who see“.

„Mi ne vodimo plesačice i vatromet sa sobom, ljudi su navikli od nas da slušaju tekstove“, kazao je „Dedduh“.

On je dodao da često gostuju u Budvi i da lokalni organizatori uvek obezbede dobro ozvučenje i tehniku na bini kod Starog grada.

„Često nas poziva Turistička organizacija Budve i zahvalni smo im na tome. Sjajno nam je ovde, gradski trg je lep, uvek je udobno“, rekao je Dedduh.

On je poželeo svima srećnu Novu godinu i pozvao publiku koja će prisustvovati večerašnjem nastupu da se dobro zabavi, navodeći da je crnogorsko Primorje „Bogom dano za zabavu“.

Boško Ćirković Škabo iz Beogradskog sindikata najavio je da će BS večeras izvesti 24 pesme, od onih sa prvog albuma do najaktuelnijih numera, navodeći da je to „repertoar testiran u borbi“.

„Ovo je divan ambijent, odlično je vreme i jedva čekamo na nastupimo na bini pored tvrdjave. Spremili smo 24 pesme, taj repertoar se godinama filtrirao, prolazio kroz rešeto nastupa koji su mogli biti brojniji ali teško spektakularniji“, kazao je Škabo agenciji Beta.

On je izrazio očekivanje da će večeras medju publikom biti najviše ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji kako je rekao, mogu da razumeju tekstove Beogradskog sindikata.

„Tekstovi su najvredniji sadržaj u našoj muzici. Postoji dosta ljudi koji nalaze neku vrednost u tim tekstovima a koji nisu imali prilike da nas uživo čuju na drugim lokacijama i u drugačijim prilikama. Zato očekujem da će večeras doći i dosta ljudi koji nisu iz Budve i Crne Gore, mada ne verujem da će baš doći Bugari, oni će ići u Beograd privučeni novogodišnjom rasvetom“, kazao je Škabo.

Novogodišnji program na trgu organizovala je Turistička organizacija Budve i svake večeri do 2. januara, na bini ispred zidina Starog grada nastupiće brojne muzičke zvezde iz regiona i sveta, medju kojima su i Marija Šerifović, Halid Bešlić, Dino Merlin, DJ Daren Emerson i DJ Burak Jeter.

(Beta)