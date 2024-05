Poljski sudija koji je predvodio hajku na nezavisne sudije zatražio azil u Belorusiji

Poljski sudija Regionalnog upravnog suda u Varšavi Tomaš Šmit, neslavni junak hejterske afere iz 2019. godine i pokušaja kompromitovanja nezavisnih sudija, koji su odbili da se pokore tadašnjim vlastima konzervativne stranke Pravo i Pravda, pobegao je u Minsk i zatražio danas azil u Belorusiji.

„Ako neko bira Belorusiju za azil znači da je u njenom interesu bilo nešto što je godinama radio. Očekujem da mi službe bezbednosti podnesu izveštaj. I njegove prethodne aktivnosti moraju da se istraže“, reagovao je na tu vest poljski ministar odbrane Vladislav Košnjak-Kamiš.

Na konferenciji za novinare u Minsku Šmit je saopštio da je zatražio azil u Belorusiji jer ga, kako je kazao, proganjaju u domovini zato što se ne slaže sa američkim uvlačenjem Poljske u rat, kao i sa politikom poljskih vlasti prema Ukrajini i Belorusiji, javljaju poljski mediji.

„Ne umem to da prokomentarišem. To je bio sudija koji se angažovao u političkim hajkama u vreme prethodne vlasti. To je apsolutno skandalozno. I pre smo imali izdajice, čini se da je ovo sličan slučaj“, reagovao je šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski.

Savetnik poljskog predsednika Andžeja Dude, Stanjislav Žarin, optužio je sudiju Šmita da je izdajica jer će ga Minsk i Moskva sada predstavljati kao zapadnog zvaničnika koji opravdava laži ruske i beloruske propagande.

„Takav tip aktivnosti je uključivanje u hibridni rat protiv Poljske. To je izdaja Poljske. Ne znam od čega beži Tomaš Šmit. Ranije su tako bežali oni koji su se plašili odgovornosti za ono što su radili u domovini. Niko ko ima gram mozga u glavi ne beži u Belorusiju da postane marioneta u rukama Putina i Lukašenka“, rekao je savetnik poljskog predsednika, javlja televizija Polsat.

Šmit se u Minsku novinarima hvalio kako je kao sudija razmatrao predmete u vezi sa vojskom, policijom i da je imao pristup poverljivim tajnim materijalima.

U Poljskoj je međutim poznat samo po tzv. „hejterskoj aferi“, kada je u vreme prethodne vlasti tokom reforme pravosuđa u Ministarstvu pravde osnovana tajna grupa „Kasta“, koja je imala zadatak da prikuplja kompromitujuće materijale o sudijama koji su se protivili reformi pravosuđa koja bi ugrozila njihovu nezavisnost.

Oko tadašnjeg zamenika ministra pravde Lukaša Pjebjaka okupilo se dvadesetak sudija, među njima i Šmit, koji su tragali za kompromitujućim informacijama o sudijama nepodobnim tadašnjoj vlasti i uz pomoć Šmitove tadašnje supruge Emilije, podsticali i širili mržnju protiv nezavisnih sudija na društvenim mrežama i u medijima.

Afera je izašla na videlo 2019. godine kada ju je novinarima otkrila sama Emilija Šmit.

Sam Šmit je kasnije 2022. godine priznao poljskim medijima i poslanicima parlamenta pred istražnom komisijom da je učestvovao u hajkama na sudije i opisao kako je funkcionisao taj pravosudni „lov na veštice“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.