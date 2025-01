Ponoć za jednu sekundu bliže na Satu apokalipse

Suočen sa klimatskim promenama, nuklearnom pretnjom i dezinformacijama, Sat apokalipse, koji simbolizuje neminovnost globalne kataklizme od 1947. godine, pomerio se danas za jednu sekundu do ponoći, sudbonosnog gonga u Biltenu atomskih naučnika (Bulletin of the Atomic Scientists – BSA).

Ta grupa naučnika, zadužena za taj simbolični projekat od 1947. godine, ustanovila je novo vreme – 89 sekundi do ponoći.

„Sat apokalipse bliži je katastrofi nego što je ikada bio u svojoj istoriji“, rekao je bivši kolumbijski predsednik Huan Manuel Santos (Juan), šef grupe „The Elders“.

Prema njegovim rečima, Sat govori o egzistencijalnim pretnjama sa kojima se svet suočava i potrebi za jedinstvom i hrabrim vođstvom da se vrate kazaljke.

Novo podešavanje Sata apokalipse dolazi nedelju dana posle inauguracije Donalda Trampa (Trump), koja je već razbio neke norme međunarodne saradnje.

Santos je pozdravio obećanja novog predsednika SAD da će koristiti diplomatiju sa Rusijom i Kinom, ali je osudio njegovo povlačenje iz Pariskog klimatskog sporazuma i Svetske zdravstvene organizacije.

Stručnjaci su upozorili i na pogoršanje uticaja klimatskih promena na planetu, nakon još jedne rekordne godine visoke temperature.

Santos je pozvao i na hitnu akciju u borbi protiv dezinformacija „i proširenja teorija zavere koje su postale toliko rasprostranjene u hiperpovezanom svetu“.

„Taj alarmantni porast nepoverenja je velikim delom podstaknut zlonamernom i nepromišljenom upotrebom novih tehnologija koje još uvek ne razumemo u potpunosti“, dodao je Santos.

Sat apokalipse je poslednji put promenjen 2023. godine, kada je pomeren za 10 sekundi, odnosno na 90 sekundi do ponoći, posle ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, dok Rusija poseduje nuklearno oružje.

Sat apokalipse ili sudnjeg dana je nastao ubrzo nakon početka Hladnog rata i redovno ga od 1947. godine ažuriraju naučnici BSA, sa Univerziteta u Čikagu. Ponoć predstavlja smak sveta.

Naučnici koriste analogiju prebrojavanja vremena do ponoći kako bi upozorili na opasnost od nuklearnih, ekoloških i tehnoloških pretnji.

Prvo podešavanje bilo je na sedam minuta do ponoći.

(Beta)

