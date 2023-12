Ponoš: Atmosfera pred izbore liči na ustanak

Predsednik stranke Srbija Centar (SRCE) i kandidat na izbornoj listi „Srbija protiv nasilja“ Zdravko Ponoš ocenio je danas da atmosfera u Srbiji uoči nedeljnih izbora „liči na ustanak“.

Ponoš je u Vranju ocenio da se predstojeći izbori razlikuju „od svih prethodnih od kada je Srpska napredna stranka na vlasti“.

„Sada se ne bira predsednik Srbije, ali ispred SNS samo Vučić učestvuje na ovim na izborima, kao da se on kandiduje. Učestvuje samo on i svita njegovih dvorskih luda. Predsednik njegove stranke Vučević ne učestvuje, nema ga nigde. To su Vučićevi lični izbori, za opstanak njegove lične vlasti“, naveo je Ponoš a prenela stranka SRCE.

On je dodao da glasanjem za listu „Srbija protiv nasilja“ građani glasaju za slobodu izbora.

„Zato sam pozvao da opozicija ide u najširem mogućem frontu na ove izbore. To se, nažalost, nije desilo na desnici. Mi ovo moramo da završimo zajedno, da zajedno uspostavimo normalnost, da bi mogli na sledećim izborima da se takmičimo u našim različitostima. Garantujemo i da će onaj, ko je doveo naš narod u ovakvo stanje, snositi posledice“, naveo je Ponoš.

(Beta)

