Ponoš: Nemamo o čemu da razgovaramo sa opozicijom koja učestvuje na izborima do 2. juna

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da sa opozicionim strankama koje 2. juna izlaze na izbore nema o čemu da se razgovara do tog dana.

U intervjuu za televiziju N1, Ponoš je rekao da su te stranke odustale od stvari koje su zajedno radili sa opozicijom koja ne izborima ne učestvuje i to proglasili borbom.

On je rekao da ne zna šta bi zajedno radio sa tim strankama i za šta bi mogli zajedno da agituju i dodao da je Beograd mnogo više od komunalnih stvari i razgovora o gradskom prevozu i kanalizaciji.

„Beograd je veći entitet. To je država u državi blago rečeno i ovo je političko pitanje. Između ostalog i zbog toga što se ovde jedino ponavljaju izbori. U Beogradu znamo da će da se krade. Ove tri liste koje su predate je očigledno farsa“, reka je Ponoš.

Upitan o međusobnom poverenju između bivših koalicionih partnera, on kaže da poverenje nije ključna stvar, jer to nije bio brak.

„Radili smo na nekoj stvari zajedno i uspešno. Trebalo je da uradimo dve strane: da se izborimo za ponavljanje izbora i za popravljanje izbornih uslova. Ovo prvo smo uradili uspešno, ovo drugo nismo. Neki su odustali i rekli da je to odustajanje – borba“, dodao je Ponoš.

On nije želeo da odgovori na pitanje koji opozicionari su navodno išli kod predsednika Aleksandra Vučića u Jajince, a koji na kafu sa ambasadorima.

„Živimo u malom gradu u kojem se sve zna i mora da se pazi da to što se radi mora da bude u skladu sa onim što se priča. Ne mogu da kažem ko je išao na ručak. To nisu intrige, ako očekujete video, audio, foto zapise i da dovedem svedoka, to nije moguće“, rekao je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.