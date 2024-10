Ponoš (SRCE): Picula će biti zgodan krivac za zastoj evropskih integracija Srbije

Predsednik opozicionog pokreta Srbija – centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da predsednik Aleksandar Vučić ima sve razloga da bude radostan zbog imenovanja hrvatskog političara Tonina Picule za novog izvestioca Evropskog parlamenta jer će on biti „zgodan krivac“ za zastoj u priključenju Evropskoj uniji (EU).

„Njemu (Vučiću) ne pada na pamet da otkoči napredovanje Srbije na putu evropskih integracija, a važno mu je da domaćoj javnosti odgovornost za tu zaglavljenost prebaci na nekog spolja. Naravno da važne evropske zemlje i briselska administracija imaju svoj deo odgovornosti za stanje stvari, ali ključno je odsustvo Vučićeve političke volje da se na tom putu napravi ikakav korak. Mnogo više mu odgovara aktuelni status kolonijalnog upravnika“, naveo je Ponoš.

On je u saopštenju ocenio da to sasvim odgovara i moćnim zapadnim igračima, „pogotovu ovima što su zapeli za srpski litijum“.

„Ne verujem da to nisu videli i oni u Briselu koji su se opredelili za Piculu. Za razliku od (Vladimira) Bilčika, Picula će verovatno pedantno evidentirati sve brljotine SNS režima i neispunjavanje kriterijuma za napredak na putu evropskih integracija. To će biti dosta relevantna argumentacija svima koji ne žele da vide Srbiju u EU. To ne želi ni Vučić, samo što će sada za zaglavljenost moći da okrivi Piculu“, dodao je on.

Ponoš je dodao da i pored svih „destrukcija SNS“ Srbija i dalje ima najjače institucionalne kapacitete da uhvati korak sa EU ali da „ništa ne pomaže karta koju ima u džepu“.

„Ne vredi, ne samo da nas prestiže Crna Gora, već se sada merimo sa Moldavijom. Sa SNS-om i nemoguće postaje moguće na najgori način“, naveo je Ponoš.

(Beta)

