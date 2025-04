Ponoš (SRCE): Učestvujemo na sednici parlamenta, važno je da se obratimo građanima

Lider stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš rekao je da će poslanici te stranke učestovati na današnjoj sednici Skupštine Srbije na čijem dnevnom redu je izbor nove vlade, navodeći da je važno da se obrate građanima i ukažu koliko je ta opcija loša.

Ponoš je za N1 rekao da će većina opozicionih poslanika učestvovati na sednici, kao i da će tu priliku iskoristiti da predstave građanima predlog prelazne vlade.

Upitan šta je odgovor opozicije na predlog nove vlade, rekao je da radi ono što jedino može da radi a to je da nudi razumno rešenje u vidu prelazne vlade.

On je naveo da je cilj prelazne vlade izlazak iz krize, odnosno prelazno rešenje koje će omogućiti slobodne izbore.

Govoreći o studentskoj blokadi zgrada Radio-televizije Srbije (RTS) rekao je da ona pokazuje da su studenti i dalje dosta energični i da su spremni da brzo sprovedu akciju.

„Da li će to da disciplinuje RTS? Ne verujem, to je instrument kojim ova vlast vlada. Ali to pokazuje jedan bunt, građani imaju pravo da demonstriraju nezadovoljstvo radom tog javnog servisa“, rekao je Ponoš.

(Beta)

