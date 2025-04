Ponoš (SRCE): Vlastima su otkazali poslušnost i oni koje su ucenili i zadužili

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) i poslanik Zdravko Ponoš izjavio je danas da je sabor Pokreta za narod i državu pokazao da malo ko podržava i veruje u to što aktuelna vlast priča i obećava.

Ponoš je u intervjuu agenciji Beta kazao da je još poraznije za vlast to što su im otkazali poslušnost i oni koje su ucenili i koje su zadužili.

„Od onih koji su se ovajdili za neku biznis kombinaciju, beneficiju, zaposlenje, do onih kojima su besplatan roštilj i neka nadnica bili dovoljno inspirativani da bi došli na taj skup. Neki su tu nezahvalnost u neposlušnost manifestovali tako što su se izmigoljili da uđu u autobuse koji su skoro prazni kretali za Beograd. Nekima koji su pristigli u Beograd je pažnju držao Baja Mali Knindža, ali ne i Aleksandar Vučić, pa su se razbežali i pre nego im se obratio. Mnogi od onih koji su prisiljeni da u formi radne obaveze dođu na taj skup, gledali su da ga što pre napuste i da ih niko ne vidi“, rekao je Ponoš.

Prema njegovim rečima, direktori javnih preduzeća i šefovi u državnoj upravi morali su lično da obavljaju redarske poslove „računajući da će autoritet njihovih pozicija biti od pomoći da bi sprečili bežaniju, ali bezuspešno“.

„Uz sve to dobar deo Srbije, pa i Beograđana je ignorisao taj događaj. Za njih su glavni događalji koji su pokrenuli emocije tog dana bili veličanstven skup u Novom Pazaru i biciklistička tura studenata ka Strazburu“, ocenio je Ponoš.

Komentarišući zahteve koje je na saboru izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da bi se „na prvu loptu“ mogli kvalifikovati kao loš humor.

„Oni su ipak izraz što nesposobnosti, što nespremnosti da se suštinski pozabavi rešavanjem duboke krize u koju je zemlja zapala. I ne samo to. Oni su izraz opredeljenja da se kriza produbljuje tako što se ponovo i uporno obraća samo svojim glasačima i antagonizira sve druge. Vučić uporno Srbiju deli na svoje i one druge, zanemarujući da je njegovih sve manje, dobrim delom baš zbog insistiranja na takvim podelama. On tako pokazuje da mu ne priliči slogan kojim se okitio – mir, stabilnost. On nije garant stabilnosti nego nestabilnosti“, naglasio je predsednik stranke SRCE.

Upoređujući protest studenata i građana od 15. marta sa skupom od 12. aprila, Ponoš je kazao da je skup na koji su pozvali studenti bio višestruko posećeniji.

„Na njemu je bilo pristno sedam- osam puta više ljudi nego na skupu podrške Aleksandru Vučiiću 12. aprila. Na protestu 15. marta svi prisutni su bili svojom voljom i o svom trošku, ne računajući bezbednosne strukture i batinaše. Na Vučićevom mitingu svi su bili iz neke koristi ili iz staha. S protesta 15. marta ljudi su se razišli srećni što su bili deo nečeg veličanstvenog i što će s ponosom moći o tome da pričaju. Mnogi od učesnika Vučićevog mitinga nikad to neće pomenuti i uskoro će tražiti dva svedioka da tu nisu ni bili“, istakao je.

Dodao je da je na učesnike protesta 15. marta Vučić pucao iz soničnog oružja, a na ove 12. aprila pucao je, kako je rekao, direktno iz svoje glave.

Komentarišući Vučićevu najavu da će biti uhapšeni svi koji organizuju, podržavaju i učestvuju u studentskim blokadama i protestima, Ponoš je kazao da režim planira „rigidne korake“ kako bi u aprilu ugasio proteste.

„On je upravo to najavio i verovatno od toga neće odustati iako mu je miting doživeo fijasko. Verovatno je da neće dobro pročitati tu poruku mršavog mitinga i da će srljati u nasilno gušenje protesta zloupotrebljavajući tužilaštvo, policiju i bezbednosne agencije. Vučić se ponaša kao čovek koji zna da koristi samo čekić, pa mu svaki problem liči na esker. Misli da zna, pa su veliki izgledi da se udari po prstima“, naveo je.

Ocenjujući reagovanje 260 sudija i tužilaca na Vučićevo zadiranje u rad pravosudnih organa, Ponoš je rekao da je „važno da ljudi koji obavljaju tako važan posao dignu glavu, pokažu integritet, daju primer, ali i nadu svima da će zakon biti poštovan, iako predsednik države preti da neće“.

„Ljudi od znanja i integriteta ne plaše se da to pokažu i spremni su i da plate cenu za takav stav. To ne može da razume onaj ko nikad u struci nije radio, a karijeru je uspešno izgradio dodvoravajući se šefu i moćnijima i gazeći potčinjene i slabije. Ne može on to da razume i zato preti“, kazao je.

Na pitanje šta očekuje od nove vlade čiji će premijer biti dr Đuro Macut, Ponoš je kazao da će to biti neuspeo pokušaj da se s vladom kontinuiteta radi ono šta prethotna nije mogla.

„Ništa dobro i korisno. Na stranu to što Vučić još jednom demonstrira da ta njegova lična velika stranka nije u stanju da porodi kandidata za premijera nego mora ponovo da traži glumca van svog pozorišta za tu važnu ulogu osobe koja će ga zvati šefom. Zadatak te vlade je da Vučiću kupi još nekoliko meseci tokom kojih će pokušavati da reši krizu, po svemu što čini sasvim na pogrešan način. Jasno je da je to njegova bizarna varijanta i prelazne i ekspertske vlade“, ocenio je.

Komentarišući podršku koju Vučić ima od najuticajnijih evropskih državnika, Ponoš je kazao da predsednik Srbije odavno ima veću podršku spolja nego u Srbiji.

„Vladari koji dođu u tu fazu, a ne odjave se od vlasti, na putu su bez povratka, bez obzira zvali ih kolonijalnim upravnicima ili izdajnicima. Po pravilu, u takvim slučajevima strana podrška vremenom kopni sve do izostanka, tj. kad taj neko postane nevažan, nepotreban ili saradnja s njim kontraproduktivna. Vučić je nekima i dalje koristan iako uviđaju da je sve nepopularnije slikanje s njim. Većina se već uverila da on nije garant stabilnosti ni Srbije ni regiona. Zato su razgovori koje ima u poslednje vreme sve teži i sa šturim saopštenjima druge strane. Sad, od nas zavisi mnogo više nego pre“, kazao je Zdravko Ponoš.

(Beta)

