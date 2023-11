Ponoš: Vlast uspostavila sistem čije je glavno obeležje neizvesnost

Lider stranke „Srbija centar“ (SRCE) Zdravko Ponoš je danas ocenio da „vlast nema politiku na lokalu“, već je to „uspostavljen sistem čije je glavno obeležje neizvesnost“.

Ponoš čija stranka je u koaliciji „Srbija protiv nasilja“ je za televiziju N1 kazao da je zato „neizvesno sve ono što je važno“, a to je „nenormalan sistem“, prenela je stranka SRCE.

„Mi zagovaramo samo normalnost – da umesto nesigurnosti imamo sigurnost, da umesto nepravde imamo pravdu, da umesto neizvesnosti imamo izvesnost“, kazao je on.

Po rečima Ponoša, sasecanje korupcije je jedini način da se gradjani reši nenormalnosti.

„Moramo da imamo ‘Sablju’, onako kako smo je imali pre dvadeset godina“, a tu „Sablju“ bi sada trebalo da čine funkcionalno pravosudje i zdrava policija, kazao je on i istakao da je to prioritet, prvi korak, piše u saopštenju.

„Uopšte nije slučajno to što smo u pregovorima sa EU zaglavljeni u Poglavljima 23 i 24, jer vlast to nije ni htela. To je suštinski problem“, kazao je on o poglavljima koja se odnose na tu temu i rekao da „bez uspostavljanja funkcionalnog pravosuđa mi ništa ne možemo da uradimo“.

Jer „neko mora da vrati elementarnu pravdu u naše društvo, a da bi bilo pravde, mora da bude i prava. Posle toga imamo i milion drugih važnih stvari da rešavamo“, kazao je Ponoš.

(Beta)

