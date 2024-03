Pop zvezda Tejlor Svift poizvala Amerikance da glasaju na ‘super utorak’

Američka pop super zvezda Tejlor Svift čiji potencijalni uticaj na mlade američke glasače se jako prati pred predstojeće predsedničke izbore pozvala je danas svoje obožavatelje da glasaju tokom velikog dana unutarstranačkih izbora za nominaciju predsedničkog kandidata, koji sprovode obe stranka istovremeno u 15 saveznih država.

Svift nije rekla svojim obožavateljima za koga da glasaju.

„Hoću da vas podsetim da glasate za osobe koje VAS predstavljaju najbolje. Ako niste to učinili, planirajte da glasate danas“, napisala je Tejlor Svift na Instagramu i pozvala birače da idu na sajt vote.org, da pronađu svoje glasačko mesto.

Svift ima 282 miliona pratilaca preko Instagrama.

Predizbori dve dominantne stranke demokrata i republikanaca održavaju se danas u 15 saveznih država, od Mejna do Kalifornije, Teksasa do Virdžinije, Aljaske do Alabame, kada su milioni Amerkanaca pozvani da glasaju na takozvani „super utorak“.

Značaj „super utorka“ je u tome što se predizbori u obe dominantne stranke tog dana održavaju u više saveznih država i što na njima pretendenti na predsedničku nominaciju mogu da osvoje veliki broj delegata, koji na završnim partijskim konvencijama formalno imenuju kandidate za predsednika i potpredsednika SAD.

Tejlor Svift koja je bila ličnost godine časopisa Tajm 2023. godine, koja je na poslednjoj dodeli muzičkih nagrada Gremi ovenčana kao umetnica koja je najviše puta osvojila prestižni Gremi za najbolji album godine, ukupno četiri, postala je nezaobilazna ličnost u SAD i svako njeno moguće zauzimanje stava pažljivo se prati osam meseci pred predsedničke izbore na kojima sve ukazuje na to da će ponovo odmeriti snage demokrata Džo Bajden i republikanac Donald Tramp.

Ona je u septembru preko Instagrama pozvala svoje pratioce da idu na platformu vote.org i da se upišu u izborne liste. Organizacija je tog dana zabeležila više od 35.000 novoupisanih, što je 23 odsto više nego istog dana godinu dana ranije.

Ali umetnica se često uzdržavala da se izjasni u prilog jedne strane. Nju su jako kritikovale demokrate zato što nije otvoreno podržala Hilari Kinton kada se ona kandidovala protiv Donalda Trampa 2016. godine.

Posle više godina obazrivosti Tejlor Svirt je prvi put 2018, izašla i podržala jednog demokratu naspram republikanske senatorke sa vrlo konzervativnim stavovima u državi Tenesi, gde je ona provela svoju mladost.

Svift je 2020. godine zvanično objavila da podržava Džoa Bajdena naspram tadašnjeg predsednika Donalda Trampa, optužujući tada Trampa da je podsticao belu supremaciju i rasizam celog svog predsedničkog mandata.

(Beta)

