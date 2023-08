Posle svežeg jutra, danas sunčano i toplo

U Srbiji će danas posle vedrog i svežeg jutra, po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle, biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 27 do 31.

I u Beogradu će posle vedrog i svežeg jutra, biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša dnevna oko 29 stepeni Celzijusa.

Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povoljan uticaj na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje.

(Beta)

