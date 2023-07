Potpredsednik Srpske liste za VOA: Prvo deeskalacija pa onda da se govori o izborima

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić, koji je boravio u Vašingtonu u SAD rekao je u intervjuu za Glas Amerike da je „besmisleno“ pričati o izborima bez deeskalacije.

Predstavnici Srpske liste, partije koja gai bliske veze sa vlastima u Beogradu, Igor Simić i Slavko Simić u Vašingtonu razgovarali sa zvaničnikom američke administracije Gabrijelom Eskobarom i saradnicima u Kongresu o mogućnosti smirivanja napetosti, prenosi danas Glas Amerike (VOA).

Simić je ukazao da su mu u Vašingtonu prenete jasne poruke.

„Da Sjedinjene Države zahtevaju od Vlade u Prištini što pre da pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od Evropske unije. To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i Metohije, ali i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. To su preduslovi“, rekao je Simić.

On je preneo da su prethodnih meseci imali situaciju da su srpski građani na Kosovu bili upucani u leđa i da za to niko nije odgovarao, a da su oni koji su privedeni pušteni za samo nekoliko dana.

„Tražili smo i da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba – bez ikakvih dokaza, po principu da Srbi moraju da dokazuju nevinost“, rekao Simić i dodao da je nasuprot tome, zadatak tužilaca da dokazuju krivicu građana koji se terete za nezakonita dela.

Po Simićevim rečima Srpska strana je sa svoje strane učinila šta je traženo od nje za deeskalaciju,Beograd je oslobodio uhapšene specijalce, smanjen je stepen borbene gotovosti vojske Srbije, a ono što se očekuje od Srba na Kosovu može da se uradi kada, kako je rekao, „ilegalni“ gradonačelnici napuste opštinske zgrade zajedno sa specijalcima.

On je rekao da su poslednji lokalni izbori sprovedeni neregularno.

Simić je rekao da je srpska strana zainteresovana za mir i da se tu radi o pitanju opstanka srpskog naroda, njegove porodice i dece, kao i sve dece koja žive tamo i srpske i albanske dodajući da je zahtev Srba da se povuku specijalne jedinice sa severa Kosova.

„Jer kad se sačuva mir, sačuvali smo ga i za jedne i za druge. U tom smislu, mi smo spremni da razmislimo kako postupati u budućnosti, ali je pre toga potrebno stvoriti uslove. U atmosferi straha za goli opstanak i bezbednost srpskog naroda, nemoguće je voditi normalnu kampanju. Potrebno je, biću vrlo direktan, povući te specijalne jedinice, to je zahtev Srba, zahtev Evropske unije, zahtev Sjedinjenih Država. Povući specijalne jedinice koje su ilegalno prisutne“, rekao je Simić.

Simić je naglasio da je za izbore potrebno da se stvore preduslovi i ukazao da više od hiljadu ljudi sada ne živi na severu Kosova zato što se nalaze na tajnim spiskovima za hapšenje, i da je to činjenica koja ne može da se prenebregne.

Rekao je da je i Evropska unija i njena misija na Kosovu Euleks izašla sa stavom da su hapšenja Srba bila arbitrerna i zahtevala od kosovskih vlasti da to ne radi.

Upitan da li će Srpska lista učestvovati na mogućim budućim izborima, koji prema EU doprinose deeskalaciji Simić je ukazao da je i pre nove eskalacije krajem maja bilo Srba gradonačelnika i Srbi su bili deo sistema, bili su policajci, tužioci, sudije, administrativno osoblje.

Prema njemu „to nije bilo dovoljno da se zaštite prava srpskog naroda i spreči eskalacija“ i da su i u tom trenutku već bile prisutne specijalne jedinice na Severu Kosova, koje su „gradile ilegalne baze tako što otimaju srpsku zemlju od srpskih domaćina, ne poštujući čak ni sopstvene zakone o eksroprijaciji“.

„Dakle, samim postojanjem srpskih gradonačelnika, srpskih policajaca i sudija, nismo imali dovoljno alata i mehanizama da sprečimo režim Aljbina Kurtija da sprovodi teror nad srpskim narodom. Tako da, priča o izborima, kao o nekoj magičnoj piluli koja će rešiti sva otvorena pitanja, je zaista neodgovorna. To znači da neko nije upoznat sa situacijom“, rekao je on.

On je rekao da ako se gledaju koraci prvo ide deeskalacija pa onda treba da se govori o izborima.

„Ako deeskalacije nema, priča o izborima je hipotetička priča, ja ne želim da je vodim iz poštovanja prema ljudima koji su podržali i mene kao svog predstavnika i onima koji danas protestuju, mirno ispred svojih opština. Traže, zamislite, da uđu u opštinu i da obavljaju posao pružajući usluge i Srbima i Albancima i Bošnjacima i svim ostalim zajednicama“, rekao je Simić.

Upitan da li onda može da se zaključi da Srpska lista, kao trenutno najveća politička organizacija Srba sa Kosova, sa severa, nije spremna u ovom trenutku da učestvuje na izborima Simić je ponovio da bez ispunjenja uslova koji su i građani postavili pred Srpsku listu ne mogu da razgovaraju o mogućnosti izbora.

Rekao je da su to preneli sagovornicima u Americi i naišli na razumevanje a da je po njemu jedina razlika u tome da sagovornici imaju nade da će do deskalacije doći a da je on, kao neko ko živi na prostoru Kosva, ne vidi.

„Brine me period koji je pred nama, da će neko u Prištini iskoristiti period ovih odmora da ponovo jednostranim potezima napravi još neki problem na severu Kosova i Metohije. U tom smislu smo jasno zahtevali da SAD preko svojih ljudi, posebno preko bezbednosnih institucija kakav je KFOR koji ima legitimitet i obavezu po Rezoluciji 1244, bude više prisutan na severu Kosova i Metohije i spreči svakog ko želi da ugrozi mir na tom području i ujedno Zapadnog Balkana“, rekao je Simić.

On je rekao da odluku o tome da ne učestvuju na izborima doneo srpski narod, da ta odluka nije doneta u Beogradu ali i da najdirektniji opstanak Srba na Kosovu zavisi od Beograda.

„Vrlo su proste stvari. Srbi na prostoru Kosova i Metohije ne bi opstali da nema Beograda. Plate, penzije, dečiji dodaci, socijalna davanja, finansiranje škola i bolnica. Ništa od toga ne bi bilo moguće. Najdirektniji opstanak srpskog naroda zavisi od Beograda. I to je činjenica. Kad su u pitanju odluke Srpske liste, one su autonomne, donose se od strane srpskog naroda. Ponekad, čak i ublažene u odnosu na to kakvi su stvarno stavovi našeg naroda, jer mi koji se bavimo politikom ipak moramo da vodimo računa o dugoročnim interesima našeg naroda na terenu“, rekao je on.

Po njegovim rečima konsultacije sa Beogradom su javne i svi sastanci objavljeni u medijima a da imaju i redovne satanke sa međunarodnim partnerima. Međutim rekao je da ne treba očekivati da rešavanje problema između Beograda i Prištine prebaci na lokalne političke lidere na Kosovu, i ocenio da je to nemoguće.

„Postoji dijalog koji je unapred definisan. Imamo zvaničan pregovarački sistem, odnosno, tim iz Beograda, pregovarački tim iz Prištine i Brisel. Mesto gde treba da se nađe rešenje koje će omogućiti da konačno, jednom zauvek, kroz kompromisna rešenja stvorimo preduslove da živimo normalan život, da razgovaramo o ekonomiji, ekologiji, o unapređenju životnih uslova. A ne da 24 godine nakon sukoba Srbi na severu Kosova i Metohije ponovo strahuju da li će opstati“, rekao je Simić.

(Beta)

