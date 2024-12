Poverenica: Država ne sme da ometa učešće dece u društvenim tokovima, izjava Đukanovića van razuma

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je danas da država nema nikakvo pravo da osporava bilo kakvo učešće dece u društvenim tokovima, samo zbog njihovog uzrasta.

Ona je dodala da je van razuma izjava da su deca do 18. godine vlasništvo države.

Govoreći o kritikama vrha države na to što se srednjoškolci pridružuju studentskim blokadama, Janković je za Radio-televiziju Vojvodine rekla da deca imaju pravo da participiraju u svim društvenim tokovima, imaju pravo da se udružuju, kao i pravo na javno okupljanje.

„Svaka vrsta neslaganja se može izraziti, mi svi na to imamo pravo. I deca imaju pravo. Ljudi greše, oni misle ‘oni su maloletni’. To što nemaju pravo da glasaju, to je samo jedan deo prava do 18. godine“, kazala je poverenica.

Dodala je da država Srbija, kao potpisnica Konvencije o pravima deteta, ima obavezu da, kada deca participiraju u takvim događajima, deci pruži dodatne informacije, zaštitu i da sa njima razgovara.

Sa druge strane, prema njenim rečima problematično je ako postoji bilo kakva zloupotreba dece, ako ih neko nagovara, podstiče, ili politički zloupotrebljava.

„To zaista može biti sporno, ali ja zaista ne znam da li je bilo takvih slučajeva u školama. To do nas kao institucije nije stiglo, ali nema nikakve dileme da deca imaju apsolutno pravo na izražavanje svojih mišljenja, negodovanja i da se okupljaju“, kazala je Janković.

Osvrćući se na izjavu poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Đukanovića koji je pozvao centre za socijalni rad i državne organe da reaguju, navodeći da su „deca vlasništvo države pre punoletstva“, poverenica je kazala da ima razumevanja da neko napravi grešku uživo u programu, ali da je brine kada neko, umesto izvinjenja, to i ponovi.

„Ali neko ponovi i misli i dalje da deca i ljudi mogu biti vlasništvo i naglasi da država ima neka prava. Pa naravno da država ima prava, i pre svega obavezu, da pruža podršku onim roditeljima kojima je potrebna pomoć, i tu je polje za delovanje centara za socijalni rad“, kazala je Janković.

Dodala je da je institucija Poverenice reagovala dan nakon te izjave Đukanovića, jer su mislili da se radilo o fotomontaži.

„Zbog toga što, ne samo kada smo na terenu prava, ta izjava prosto odstupa od zdravog razuma. Ja prosto ne verujem da bilo ko može da pomisli da ljudi mogu biti bilo čije vlasništvo“, navela je Janković.

(Beta)

