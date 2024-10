Povređeni u sukobu policije s opozicijom u Albaniji koja traži tehnokratsku vladu umesto Ramine

Sukobi su izbili u ponedeljak uveče u Tirani tokom demonstracija desničarske opozicije koja zahteva ostavku premijera Edija Rame, pri čemu je desetoro povređeno na strani policije po njenim rečima, a najmanje troje na strani demonstranata, saznaje AFP.

Prethodno su se hiljade ljudi okupile u glavnom gradu Albanije na poziv desničarske opozicije.

Prvi sukobi izbili su ispred zgrade Vlade kada su demonstranti pokušali da probiju policijski kordon, neki s „molotovljevim koktelima“.

Masa je potom krenula ka sedištu Socijalističke partije Edija Rame gde su „molotovljevim koktelima“ zapaljeni ulazna vrata i transparent s likom premijera.

Drugi demonstranti su gađali Ministarstvo unutrašnjih poslova i autobusku stanicu, palivši smeće.

Demonstranti traže ostavku Rame i uspostavljanje privremene tehonkratske vlade koja će upravljati tekućim poslovima do parlamentarnih izbora već zakazanih za iduću godinu.

„Nastavićemo naše akcije građanske neposlušnosti sve dok Rama ne podnese ostavku“, rekao je novinarima Fljamur Noka, zvaničnik opozicione, Demokratske stranke.

Poslanici te stranke su pre nedelju dana izneli stolice ispred Parlamenta i zapalili ih, kao i lutke s likovima premijera Rame i ministara, i tukli se s obezbeđenjem jer je jedan njihov kolega kažnjen zatvorom zbog klevete ministra.

Poslanici opzicione Demokratske stranke su protestovali zbog zatvaranja nekoliko dana ranije poslanika Ervina Salijanjija kažnjenog zatvorom jer je 2018. godine tražio ostavku tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova zbog optužbi da je njegov brat trgovao drogom što se kasnije pokazalo kao izmišljeno.

Salijanji od kraja septembra izdržava jednogodišnju kaznu zatvora, na koju se žalio Vrhovnom sudu. On je osuđen zbog „lažnog svedočenja“, odnosno klevete, ali opozicija tu aferu smatra „slepim aktom osvete i političkog terora nad Demokratskom partijom“, optužujući Ramu da je on to izazvao.

(Beta)

