Predsedavajući Skupštine Srbije mimo Poslovnika ne prihvata replike i prijave povrede poslovnika

Predsedavajući Skupštine Srbije, najstariji poslanik Stojan Radenović, rekao je danas da je odlučio da ne dozvoljava poslanicima da se pozivaju na povrede skupštinskog Poslovnika niti da im daje pravo na replike jer, kako je rekao, „tome nema kraja“.

Na negodovanje poslanika da on na to nema pravo, Radenović je rekao da je on predsedavajući i da to može.

„Odlučio sam da ne dajem ove… kako se zove… Imam pravo na to… jer to nema kraja. Ima vremena za to kad budemo izabrali predsednika (Skupštine). A meni dozvolite da budem nenormalan“ – rekao je Radenović i dao reč trećem predstavniku Srpske napredne stranke u nizu.

Danas, trećeg dana rasprave o predlogu da Ana Brnabić bude izabrana za predsednicu parlamenta, poslanici su nastavili razmenu uvreda i optužbi, tako da su se ponovo čule reči: izdajnici, lopovi, lažovi, nacionalisti i slični, ali je Radenović svima zahvaljivao i nikog nije prekinuo niti opomenuo.

(Beta)

