Predsednik Crne Gore: Vučićeve reči neprimerene, šta će Mandić i Knežević na vežbi Vojske Srbije

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je danas kazao da je izjava predsednika Srbije Aleksandar Vučić o ministarki evropskih poslova Crne Gore Maidi Gorčević bila neprimerena, kao i da predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i poslanik Milan Knežević treba da odgovore šta su radili u poetak na vojnoj vežbi Vojske Srbije na Pešteru.

„Predsjednik Vučić je morao da izabere drugačije reči u odnosu na politički stav koji je preneo Crnoj Gori. Moramo s dodatnim poštovanjem i uvažavanjem da se odnosimo prema političkim akterima u Crnoj Gori i susednim zemljama“ – kazao je on.

Milatović je novinarima u Budvi kazao da bi on odgovorio na „prozivke“ da je on na mestu premijera Crne Gore Milojka Spajića – prenosi RTCG.

„U takvim situacijama po protokolu reaguje Ministarstvo spoljnih poslova, a zbog čega je to izostalo, nisam ja adresa. Da li je reakcija trebala da se desi? Da! Da li je trebalo da reaguje predsednik Vlade? Da! Ja da sam na njegovom mestu, to bih uradio“, dodao je on.

Poslanica opozicione DPS Aleksandra Vuković-Kuč je ministarku Gorčević pitala kakva je njena reakcije na uvrede koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo o njoj zbog njene izjave da će Crna Gora podržati prijem Kosova u Savet Evrope.

Gorčević je kazala da je na „prozivke“ Vučića trebao da odgovori predsednik države Jakov Milatović, a „zašto to nije uradio, pitanje je za njega“.

Poručila je da stoji iza svojih reči i da se ne obazire na bilo čije „prozivke“ jer, kazala je Gorčević, „moj stav o podršci Kosovu je bio ispravan i nije bio ishitren“.

Milatović je kazao da je iznenadjen izjavom ministarke Gorčević jer, kako je kazao, ona dobro radi svoj posao.

„Ne bih voleo da je to politička potreba da se približi predsedniku Vlade“ – rekao je Milatović.

Na pitanje o tome kako komentariše dolazak predsednika Skupštine Andrije Mandića na vojnu vežbu u Srbiji, Milatović je rekao da je to video u medijima i da „nema detalje o tome“, ali da Mandić treba da odgovori građanima na to legitimno pitanje.

„Legitimno pitanje je o tome u kojem kontekstu su prisustvovali vežbi. To je pitanje za njih. Gospodin Mandić je predsednik Skupštine, pa samim tim i član Saveta za odbranu i bezbednost. Mi smo članica NATO i želimo najbolje odnose sa svim zemljama u okruženju, uključujući i Srbiju, tako da bi Mandić trebalo da građanima odgovori na to pitanje, što sam siguran da će i uraditi“ – rekao je Milatović.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević koji je takodje prisustvovao vežbi u Srbiji, a koalicioni je partner Mandića, komentarišući izjavu Milatovića je kazao da „umesto da kao vrhovni komandant istraži zloupotrebe Vojske, Jakov Milatović traži da mu objašnjava šta sam radio na vojnoj vježbi njemu najbratskije države“.

(Beta)

