Predsednik Francuske Makron od danas u dvodnevnoj poseti Srbiji

Predsednik Francuske Emanuel Makron danas dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji, tokom koje će s predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o brojnim temama.

Makron, koji u Beograd treba da sleti oko 18.00, večeras će imati sastanak sa Vučićem, koji će mu prethodno prirediti svečani doček ispred Palate „Srbija“.

Posle sastanka Makrona i Vučića, predstavnici Srbije i Francuske potpisaće više bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice lidera.

Makron će sutra u Novom Sadu posetiti Galeriju Matice srpske i održati govor na Forumu o mladima i veštačkoj inteligenciji, a na kraju posete Srbiji otkriće ploču povodom završetka radova na modernizaciji beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“.

Jelisejska palata je saopštila da će Makron u Beogradu potvrditi podršku evropskim integracijama Srbije i da će njegova poseta biti prilika da sa Vučićem razgovara i o ekonomiji, zdravstvu, energetici, kulturi i veštačkoj inteligenciji.

Očekuje se da Makron i Vučić razgovaraju o podršci Francuske Srbiji u tranziciji ka zelenoj ekonomiji, o učešću francuskih kompanija u gradnji metroa u Beogradu, o beogradskom aerodromu i drugim temama.

Jedna od važnijih tema susreta biće nastojanje Srbije da kupi francuske višenamenske borbene avione „rafal“, o čemu su dve strane razgovarale i u aprilu, tokom Vučićeve posete Parizu.

Dan pred dolazak Makrona, Vučić je za RTS rekao da „još nije sve završeno“ kada je reč o kupovini aviona „rafal“, navodeći da prepreka više nije cena, već određene garancije.

„To bi bila velika stvar za nas, jer bi značila ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to planiramo. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, a time bi Srbija bila mnogostruko jača. Imamo još jednu stvar oko koje nismo saglasni. Nije to više pitanje cene, to je pitanje određenih garancija. Oko toga se mučimo već četiri dana“, kazao je Vučić.

Vučić je kazao da je u pitanju ugovor koji bi mogao da iznosi nekoliko milijardi evra, ali nije precizirao o kom broju aviona je reč.

„Većina naših aviona, ako ne i svi, svi naši avioni presretači i svi naši borbeni avioni došli su iz Rusije. Sada moramo da promenimo navike i sve ostalo da bismo pripremili našu vojsku“, naveo je.

Vučić je ranije ove nedelje rekao da Srbija radi i na postizanju sporazuma sa francuskom elektrokompanijom kako za 10 godina ne bi imala problema sa električnom energijom.

Upitan da prokomentariše tvrdnje da poseta Makrona Srbiji znači postizanje dogovora o skladištenju nuklearnog otpada u Srbiji, Vučić je rekao da „ne veruje da je bilo ko naivan da u to poveruje“.

„O tome se nije razgovaralo, mi imamo zakone koji to sprečavaju“, naveo je Vučić.

Jedna od tema razgovora trebalo bi da bude i pitanje Kosova. Upitan da li očekuje promenu situacije sa glavnim mostom na Ibru posle posete Makrona, Vučić je rekao da su stavovi Francuske, SAD i drugih „čvrsti po tom pitanju“.

„Ali ono što je za nas važno, to je da sa Makronom razgovaramo o veoma bitnim pitanjima. Ići će u posetu Šnajderu, što znači poziv na saradnju u oblasti inovacija, nauke, tehnologije, veštačke inteligencije i dolazak novih francuskih investitora. Obići će ono što je važno na aerodromu (u Surčinu) koji postaje najveći vazdušni hab u ovom delu Evrope“, rekao je Vučić.

Kada je 8. i 9. aprila boravio u Parizu, Vučić je ispred Jelisejske palate hvalio Makrona, ali je i osporio njegove navode da su i Beograd i Priština „ponešto učinili“ u dijalogu, navodeći da kosovske vlasti nisu učinile ništa.

„Došao sam da razgovaram sa vama o svim važnim pitanjima, biću otvoren u četiri oka i neću o tome da govorim pred kamerama, ali nešto moram da kažem pred kamerama jer ste, poštovani gospodine predsedniče i dragi prijatelju, rekli da su obe strane ponešto učinile, vezano za Beograd i Prištinu. Nisu obe strane učinile, jedna strana nije učinila ništa“, rekao je Vučić Makronu uoči sastanka 8. aprila.

Kada je dočekao Vučića u Francuskoj, Makron je rekao da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i „nigde drugde“. On je pozvao i Beograd i Prištinu da „svako uradi svoj deo posla“ radi napretka u procesu normalizacije odnosa.

Francusko-srpski odnosi su prolazili kroz različite faze, a obe strane ih danas opisuju kao prijateljske.

Srbija i Francuska imaju razvijenu ekonomsku saradnju. Više od 80 odsto francuskih investicija na Zapadnom Balkanu je u Srbiji. Srbija sa Francuskom godišnje razmeni robu i usluge vredne više od dve milijarde evra. U Srbiji posluje više od 100 francuskih kompanija koje zapošljavaju oko 12.000 radnika.

Vučić i Makron su se poslednji put sreli uoči ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Parizu, na prijemu u Jelisejskoj palati koji je predsednik Francuske priredio za brojne svetske lidere.

Makron je prvi put bio u zvaničnoj poseti Srbiji u julu 2019. godine kada su dve zemlje obeležile 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

„Francuska vas voli kao što ste vi voleli nju“, kazao je tada Makron na srpskom jeziku građanima okupljenim na Kalemegdanu.

Makron i Vučić su tada otkrili obnovljeni Spomenik zahvalnosti Francuskoj za pomoć koju je ta zemlja pružila Srbiji u Prvom svetskom ratu.

(Beta)

