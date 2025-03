Predsednik Poljske se nada da će Tramp biti oštar i sa Putinom, a ne samo protiv Zelenskog

Predsednik Poljske Andžej Duda posavetovao je danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se vrati pregovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i to onako kako razgovaraju dva poslovna čoveka i izrazio nadu da će Tramp biti jednako oštar i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom kao sa Zelenskim, jer mu je jedini cilj – mir.

„To je jako oštra igra. Verujem da je to element veoma oštre taktike kojom se ide prema tim pregovorima, jer imajmo na umu da smo u fazi da idemo ka pregovorima. Razgovarao sam sa Trampom pre nedelju dana i mogu da kažem da on ima jedini cilj. Želi da okonča rat u Ukrajini, tu tragediju, to što gine toliko ljudi. Situacija je napeta. To što se desilo u Ovalnoj sobi to je stvar bez presedana“, kazao je danas Duda poljskoj privatnoj televiziji TVN24.

Duda je rekao da je Zelenskom savetovao da se što pre vrati razgovorima sa Trampom.

„Rekao sam mu ‘poznaješ Trampa, imao si priliku da se srećeš sa njim i znaš da je većinu života proveo u biznisu’. Rekao sam mu, ‘Vladimire, i ti si došao u politiku iz biznisa, porazgovaraj sa Trampom kao biznismen sa biznismenom i probajte da dogovorite uslove da za obe strane budu dobitak'“, rekao je Duda.

Poljski predsednik je, na pitanje zašto Tramp pokušava da iznudi ustupke od Zelenskog a ne od Putina i zašto su u Kremlju zadovoljni da se politika SAD sa Trampom menja u skladu sa vizijom Rusije, odgovorio da niko ne zna kakvu igru Tramp igra sa Putinom, jer nema nikakvih informacija o sadržaju njihovih telefonskih razgovora.

„Molim vas, neka neko predstavi ideju kako da se završi rat u Ukrajini. Da se pobedi Rusija? Lepo, ali šta to znači? Pre svega delim jedan stav. Završetak rata je moguć samo ako strane počnu pregovore. Nadam se da će rezultat tih pregovora biti trajni mir, jer to je danas za Poljake najvažnije“, kazao je Duda.

Poljski predsednik odbio je bojazni da ni Poljska ne može više da računa na SAD, jer i ona može da bude žrtva Trampovih najava da treba smanjiti američko vojno prisustvo u Evropi.

„Za sada toga u slučaju Poljske nema. Trenutno nas naziva odgovornim saveznikom. Govori da on ima obaveze prema Poljskoj“, kazao je poljski predsednik.

Andžej Duda odbio je da se meša u kampanju pred poljske predsedničke izbore 18. maja u kojoj kandidat opozicione konzervativne stranke Pravo i Pravda (iz koje je i Duda), Karol Navrocki, sada kada mu se tanje šanse da uđe u drugi krug, sve češće poseže za antiukrajinskom kartom i kritikuje Zelenskog.

„Na to ne možemo da gledamo samo iz današnje perspektive, već na osnovu poslednjih godina. Mi smo primili milione ukrajinskih izbeglica, nosili im na svakom koraku pomoć. Mnogo Poljaka otkidalo je doslovno od usta da podeli sa susedima iz Ukrajine. Mislim da nažalost postoji izvestan zamor u poljskom društvu, izvesno razočaranje. Čujem da se ljudi žale da je Ukrajina nezahvalna“, kazao je Duda.

Poljski predsednik takođe je odbio tvrdnje da ga je Tramp nedavno ponizio, kada je umesto sastanka od najmanje pola sata prvo ostavio sat i po Dudu da nervozno kruži po sobi, što je direktno prenela poljska desničarska TV Republika, a onda ga je primio na svega sedam minuta.

„Jednostavno dešavaju se situacije da mora da se čeka lider moćne države“, rekao je Duda da to ne oseća kao poniženje.

(Beta)

