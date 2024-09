Predstavnici institucija EU potpisali zakon o ukidanju viza kosovskim Srbima sa srpskim pasošima

Predstavnici Evropskog parlamenta (EP) i Saveta Evropske unije (EU) danas su u Strazburu potpisali zakon o ukidanju viza kosovskim Srbima sa pasošima izdatim od Koordinacionog direktorata Srbije.

Zakon su potpisali predsednica EP Roberta Metsola i predstavnik zemlje koja predsedava Savetu EU, mađarski ministar za evropska pitanja Janoš Boka, objavio je na Iksu Odbor EP za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE).

Potpisivanju odluke su prisustvovali i predsedavajući tog Odbora Havijer Sarsalehos i poslanik EP Matjaž Nemec, koji je u prethodnom sazivu bio izvestilac EP za ukidanje viza građanima Kosova sa pasošima izdatim od Koordinacionog direktorata Srbije.

Today, an act extending EU visa freedom to passports issued by the Serbian Coordination Directorate in Kosovo was signed into law by @EP_President Metsola and @JanosBoka_HU, representing @EUCouncil.@MatjaNemec @FZarzalejos pic.twitter.com/SyJZrFOGJ5

— LIBE Committee Press (@EP_Justice) September 18, 2024

Zakon će stupiti na snagu objavljivanjem u Službenom listu EU.

Savet EU je 22. jula usvojio odluku o ukidanju viza za nosioce srpskih pasoša sa Kosova.

Prethodno je Evropski parlament, 23. aprila, usvojio odluku o liberalizaciji viza za kosovske Srbe sa pasošima izdatim od Koordinacione uprave Srbije, dela ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Današnje potpisivanje zakona znači da će ceo Zapadni Balkan ubuduće biti podvrgnut istom viznom režimu, pošto su kosovski Srbi sa srpskim pasošima bili jedini kojima je i dalje bila potrebna viza za ulazak u zemlje EU otkako su građanima Kosova ukinute vize od 1. januara ove godine.

(Beta)

