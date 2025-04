Predstavnici međunarodnih novinarskih udruženja u Srbiji, odbili sastanak sa Ristićem

Grupa predstavnika međunarodnih novinarskih udruženja boraviće od danas do srede u Srbiji sa ciljem da se prikupe podaci u vezi sa jačanjem pritiska i ugrožavanjem bezbednosti nezavisnih novinara, ali i ugrožavanjem medijskih sloboda od strane srpskih vlasti.

U Srbiji će boraviti predstavnici „European Federation of Journalists“, „ARTICLE 19 Europe“, „European Centre for Press and Media Freedom“, „Free Press Unlimited“, „International Press Institute i OBC Transeuropa“. Oni su partneri panevropskog mehanizma pod nazivom „Media Freedom Rapid Response“ uspostavljenog 2020. godine.

Ova poseta realizuje se uz podršku i suorganizaciju NUNS–a.

Predstavnici navedenih organizacija zatražili su sastanke sa predstavnicima pojedinih medija, strukovnih udruženja, novinarima, organizacijama civilnog društva, kao i sa Tužilaštvom, predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Delegacije Evropske Komisije, Misije OEBS i Saveta Evrope u Srbiji

Cilj njihovog boravka jeste da se sačini izveštaj o stanju u oblasti javnog informisanja u Srbiji, dodaje se.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija saopštilo je da je dva puta, prethodnih dana, neposredno kontaktiralo sve članove ove delegacije pozivajući ih na sastanak i razgovor sa ministrom Dejanom Ristićem, što je odbijeno uz obrazloženje da ne žele susret sa političarima i članovima odlazeće Vlade.

„Ministarstvo izražava najviši mogući stepen zabrinutosti zbog demonstrirane selektivnosti i netransparentnosti u izboru sagovornika u Srbiji, kao i zbog odbijanja članova ove delegacije da se susretnu sa ministrom Ristićem i njegovim saradnicima. Takođe, Ministarstvo izražava zabrinutost u vezi sa netransparentnim radom, a posebno izvorima finansiranja navedenih organizacija, kao i njihovog srpskog domaćina, što sve ukazuje na selektivan i neobjektivan pristup u sagledavanju celovitog i stvarnog stanja u oblasti javnog informisanja u Republici Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Ovo ministarstvo, takođe, ukazuje na to da, prema saznanjima kojima raspolaže, panevropski mehanizam pod nazivom „Media Freedom Rapid Response“ sve svoje aktivnosti u Srbiji sprovodi u neposrednoj saradnji sa NUNS–om, Fondacijom Slavko Ćuruvija, NDNV–om, KRIK–om, BIRN–om i organizacijom CRTA.

„Ova saznanja dodatno utiču na zabrinutost Ministarstva i izazivaju povišeni stepen sumnje u objektivnost i nepristrasnost organizacija uključenih u panevropski mehanizam pod nazivom Media Freedom Rapid Response, kao i njihove srpske partnere. Stoga ovo ministarstvo izražava sumnju u objektivnost, nepristrasnost i celovitost izveštaja o stanju u oblasti javnog informisanja u Srbiji što treba da bude rezultat aktuelnog boravka u našoj zemlji predstavnika navedenih organizacija“, dodali su.

Ministarstvo, dodaju, očekuje da predstavnici navedenih organizacija odustanu od svog selektivnog i netransparentnog pristupa u sagledavanju stanja u oblasti javnog informisanja u Srbiji, kao i da srpskoj i inostranoj javnosti na uvid stave potpune podatke u vezi sa izvorima finansiranja svog delovanja.

„Ministarstvo će o navedenoj poseti i delovanju spomenutih organizacija i udruženja u vezi sa oblašću javnog informisanja kod nas tokom dana zvanično obavestiti sve relevantne međunarodne i međudržavne organizacije kojima će iskazati najviši stepen zabrinutosti zbog selektivnog pristupa, netransparentnog delovanja, a posebno netransparentnog finansiranja aktivnosti svih navedenih organizacija“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

