Predstavnici PUPS razgovarali s građanima širom Srbije

„Miholjsko okupljanje“ Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) pod sloganom „Oči u oči s građanima Srbije i posle izbora“ održano je ovog vikenda u Beogradu i drugim većim gradovima – od Zrenjanina do Vranja i od Užica do Knjaževca, saopštila je danas ta stranka.

Potpredsednik PUPS Vladimir Goati je kazao da spremosnit predstavnika PUPS da se i posle izbora permanentno sreću s građanima predstavlja neophodan vid demokratskog delovanja.

„Da ih čujemo i najozbiljnije razmotrimo njihove inicijative kako bismo u institucijama gde smo zastupljeni, u Vladi, Skupštini, lokalnim samoupravama, mogli valjano da zastupamo njihove, više nego legitimne interese“, rekao je on tokom susreta sa grupom studenata u podnožju starog Savskog mosta u Beogradu.

Goati koji je predsednik beogradskog odbora te stranke je kazao da se to odnosi na i nterese i penzionera i poljoprivrednika i zaposlenih, piše u saopštenju.

„Mislim tu na uvođenje novih instituta socijalne politike koje je inicirao predsednik PUPS-a Milan Krkobabić“, kazao je Goati.

To su, kako je podsetio, „pre svega, 13. penzija za penzionere sa najmanjim primanjima i socijalna garantovana penzija u iznosu ne manjem od 150 evra za one koji nisu penzioneri i nikada to neće biti, a stariji su od 65 godina“.

„Mislim i na još energičnije okretanje ka ruralnim delovima zemlje sa snažnijom finansijskom podrškom seoskim domaćinstvima i na našu zajedničku, svenarodnu podršku misiji naseljavanja praznih seoskih kuća“, dodao je.

Prema njegovim rečima, to se odnosi i „na punu podršku inicijativi za pokretanje nedostajućih privrednih aktivnosti neophodnih za opstanak jednog sela“.

„I posebno, u ovom aktuelnom političkom trenutku, kada su u pitanju zaposleni – naši radnici, tu u prvi plan stavljamo internu i eksternu korporativnu društvenu odgovornost: dostojanstven položaj radnika i puna briga o okruženju“. naveo je.

Goati je kazao „i da sve to mora da bude primereno standardima 21. veka“.

U „Miholjskom okupljanju PUPS-a“, učestvovali su članovi Predsedništva i Izvršnog odbora, kao i rukovodstva i aktivisti opštinskih i gradskih odbora Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda – njih 145.

(Beta)

