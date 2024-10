Premijer ponovo najavljuje rekonstrukciju Vlade

Rekonstrukcija Vlade Srbije je izvesna i samo je pitanje vremena kada će ona biti sprovedena, izjavio je u petak premijer Miloš Vučević.

„Ministri su sigurni da neće biti rekonstrukcije Vlade i oni misle da se to priča tek tako, da bi se pričalo. I pri tome su svi sigurni da se to ne odnosi na njih, jer su oni bitni, jer imaju dobre odnose sa predsednikom ili sa mnom“, rekao je Vučević za televiziju Pink.

Dodao je da će razgovarati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da vide kada će biti napravljen „presek“, da li na godinu dana Vlade, na početku 2025. godine, ili u neko drugo vreme.

„Sigurno moramo praviti prolazno vreme kako je ko radio (od ministara). Možda će svi da ispune kvotu, počevši od mene, pa na dalje… Nije valjda da treba da čekamo četiri godine da se saberemo. Hajde da vidimo ko šta radi“, naveo je Vučević.

To je već treći put da Vučević najavljuje rekonstrukciju Vlade iako nije naveo zbog čega je tako nešto neophodno.

Premijer se osvrnuo i na vraćanje obaveznog vojnog roka, navodeći da očekuje da prvu generacija, ili prvu klasa mladih vojnika, bude u kasarnama na jesen 2025. godine.

„To je naš cilj, za nekih 12 meseci, da prva generacija krene. Gledaćemo da to bude i regionalno dobro popunjeno. Vraćamo garnizone u ona mesta koja su izgubila vojsku. Nama je važno da Priboj dobije kasarnu i Pirot, a naša ideja je i Kladovo. Istočna Srbija nam je prazna. Od Zaječara do Niša, nemamo aktivne kasarne, pa da vratimo kasarne na istok Srbije, gde je uvek bio dobar odziv“, naveo je on.

Podsetio je da će vojna obuka trajati 75 dana i da će biti izazovno da se mlade osobe u tom periodu obuče da budu vojnici.

„Biće to jedan ozbiljan izazov za naše oficire i podoficire da dobro smisle tu obuku da ona bude sadržajna, ali i interesantna za te mlade ljude, jer živimo u takvim životnim okolnostima i ne možemo prepisivati ono što se radilo pre 20 i 30 godina. Mora da donese tom mladom čoveku osećaj da je on zaista deo jednog sistema pravih vrednosti“, kazao je Vučević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com