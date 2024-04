Preminula Elenor Kopola, supruga i majka čuvenih reditelja Frensisa Forda i Sofije

Supruga čuvenog američkog reditelja Frensisa Forda Kopole (Francis Coppola) Elenor (Eleanor), koja je, između ostalog, napisala i knjigu o nekim od kultnih filmova supruga „Apokalipsa danas“, preminula je u 88. godini, saopštili su porodični prijatelji.

Elenor Kopola je preminula u petak okružena porodicom u svom domu u Raderfordu, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Ona je 1979. izdala knjigu „Notes: On the Making of ‘Apocalypse Now'“ (Beleške: O stvaranju ‘Apokalipse sada’).

Pored dešavanja tokom snimanja filma, Elenor Kopola je opisala neka svoja unutrašnja previranja. Pisala je o izazovima braka sa poznatnom ličnosću i vanbračnoj vezi koju je imao njen suprug.

Napisala je beleške i o drugim Kopolinim filmskim ostvarenjima, kao i o filmovima njihove ćerke, takođe poznate rediteljke Sofije Kopole (Sofia).

Elenor Kopola je 2008. napisala memoare „Notes on a Life“ (Beleške o jednom životu).

Ona je sa 80 godina, 2016. debitovala kao narator u ostvarenju „Paris Can Wait“, romantičnoj komediji sa Dajanom Lejn (Diane Lane) u glavnoj ulozi.

Elenor Kopola, koja je nedavno završila nastavak memoara, napisala je da ceni kako ju je život vodio kroz neočekivane dešavanja i na neobične načine i odveo u mnoštvo pravaca izvan njenog „najluđeg maštanja“.

(Beta)

