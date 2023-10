Preminuo Ištvan Pastor

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) i predsednik skupštine Vojvodine, Ištvan Pastor, preminuo je danas, usled teške bolesti.

Vest je objavio na svom Fejsbuk profilu njegov sin, Balint Pastor.

Pastor je bio član Saveza vojvođanskih Mađara od osnivanja, 1995. godine, a od 2007. je predsednik stranke, a za predsednika skupštine Vojvodine izabran je 31. jula 2020. godine.

Rođen je 20. avgusta 1956. godine u Novom Kneževcu.

U periodu 1992. – 2000. bio je odbornik u Skupštini opštine Subotica, a u mandatu 1996–2000. i savezni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ; od 1999. do 2002. godine član privremenog Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i predsednik izvršnog odbora; od 2000. do 2008. godine pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, a od 2008. do 2012. pokrajinski sekretar za privredu; u dva mandata bio je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

Nakon izborâ 2012. godine izabran je za poslanika u Skupštini AP Vojvodine po većinskom sistemu i izabran za predsednika Skupštine AP Vojvodine.

Godine 2016. na izborima za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine ponovo je izabran za poslanika i po drugi put za predsednika Skupštine AP Vojvodine.

(Beta)

