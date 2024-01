Prof. Jovanović: Građani dostavili Proglasu puno dokaza o izbornim nepravilnostima

Profesor Pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, jedan od inicijatora „ProGlasa“, kazao je danas da se veliki broj građana odazvao pozivu te inicijative da joj dostavi foto i video materijale „koji dokazuju izborne nepravilnosti“.

On je za N1 precizirao da će taj materijal nakon obrade biti predat Ustavnom sudu, zajedno sa zahtevom za poništavanje rezultata decembarskih izbora.

Napomenuo da je materijal dobijen od građana veoma obiman, zbog čega je „urađena jedna vrsta trijaže, nakon čega će dalje biti klasifikovan“ u saradnji sa posmatračkom misijom Crta.

„U poslednjoj fazi ćemo sve što smo dobili, i mi i Crta, izmontirati u video-materijal sa odgovarajućim narativom, koji će govoriti o najizraženijim oblicima izbornih nepravilnosti“, kazao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, budući da je rok u vezi sa podnošenjem zahteva Ustavnom sudu 15 dana, od dana objavljivanja ukupnih rezultata izbora, planirano je da u narednih desetak dana bude kompletiran taj materijal.

Na pitanje da li je „ProGlas“ u međuvremenu došao do saznanja i o nekim novim oblicima izbornih neregularnosti, on je odgovorio potvrdno.

„Jedan od mehanizama koji dosad nije bio izričito pominjan uočen je na prilično reprezentativnom uzorku u Vojvodini, a reč je o glasanju van biračkog mesta, tačnije od kuće“, kazao je on.

Dodao je da su ti procenti izuzetno visoki i kreću se „od sedam-osam do čak deset odsto“, što daleko prevazilazi ono što je bilo uobičajeno u prethodnim izbornim ciklusima, a to je jedan do dva odsto.

„U pitanju su ogromne cifre koje indiciraju na moguće izborne neregularnosti“, kazao je Jovanović.

On nije isključio mogućnost da u vezi sa postupanjem ili nepostupanjem Ustavnog suda budu organizovane nove protesne akcije.

Naveo je da očekuje „brzu reakciju Ustavnog suda“ uprkos tome što nema propisane rokove za odlučivanje, jer je, kako je kazao, stvar više nego hitna i nalaže promptnu akciju.

Jovanović je na protestu 30. decembra u Beogradu pozvao građane da ProGlasu do 13. januara na mejl dostave foto i video materijal koji dokazuje izborne nepravilnosti, koji bi bio predat Ustavnom sudu, zajedno sa zahtevom za poništavanje rezultata izbora.

Ostale fotografije uz tekst

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.