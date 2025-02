Profesor Bakić: Pismo Vlade Srbije još jedan pokušaj obmane međunarodne zajednice

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je danas da je pismo Vlade Srbije namenjeno članicama Evropske unije, u kome se navodi da su svi studentski zahtevi ispunjeni, još jedan pokušaj providne obmane međunarodne javnosti.

Bakić je agenciji Beta kazao da međunarodni faktori znaju šta se dešava u Srbiji, ali da bi zbog svojih interesa mogli da poveruju u „laži i obmane“ aktuelne vlasti.

„Oni koji tri-četri puta objavljuju dokumentaciju o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu, tvrdeći svaki put da su objavili kompletnu dokumentaciju, nesumnjivo je da su prepoznati kao lažovi. Sad je samo pitanje da li će izvesna ministarstva spoljnih poslova ‘poverovati’ u laži i providne obmane vlasti u Beogradu“, rekao je Bakić.

Ocenjujući odnos međunarodnih faktora na događaje u Srbiji u poslednja tri i po meseca, profesor je kazao da se velike sile „klade na pogrešnog konja“.

„Onaj za koga oni misle da je jemac stabilnosti zapravo stvara krize. On non-stop ide na izbore bivajući stalno u predizbornim kampanjama i stvarajući uvek iznova krizne situacije jer je to način da skrene pažnju s organizovanog kriminala u koji je upleten do guše. To znaju sve članice EU, SAD, Kina i Rusija, ali mnogi se prave blesavi i potpuno pogrešno procenjuju situaciju u Srbiji. Ovo što se pokrenulo u Srbiji, zaustaviti se neće“, naglasio je profesor Bakić.

Vlada Srbije je juče poslala svim ambasadama Srbije u članicama EU pismo u kome se navodi da su svi studentski zahtevi ispunjeni.

Ambasadorima je naloženo da to pismo dostave što većem broju institucija i parlamentima država EU.

„Borba protiv korupcije, održavanje vladavine prava i jačanje institucija su ključni principi kojima ostajemo u potpunosti posvećeni – i zato smo kao prioritet odredili bavljenje njima i cenimo što su studenti ove teme izneli u žižu. Zbog toga je Vlada Srbije ispunila sve njihove zahteve“, navodi se između ostalog u tekstu Vlade Srbije.

(Beta)

