Profesor Lompar: Protesti građana su opravdano urušavanje legitimiteta vlasti

Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Milo Lompar izjavio je danas da su protesti građana, zbog najave otvaranja rudnika litijuma u dolini Jadra, svesno i opravdano urušavanje legitimiteta vlasti.

Lompar je u intervjuu agenciji Beta kazao da vlast „na čelu i pod palicom“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića krši Ustav u „višestrukom povratu“ još od Briselskog sporazuma 2013. godine.

Rekao je da je vlast dobila pravo da vlada – pod uslovom da poštuje Ustav.

„Međutim, ona ga sistematski ne poštuje. Otud gubi pravo koje je dobila izborima na kojima je koristila monopol medija, novca, manipulacije i nasilja. Zastrašujuća saznanja o povratku Rio Tinta u naš život uslovila su da se građani upute ka uskraćivanju prava koje je vlast dobila izbornim prevarama i nepromišljenom odlukom opozicije da izađe na izbore u decembru 2023. godine“, kazao je profesor.

On je ocenio da je vlast ponovo aktivirala projekat „Jadar“ iz dva razloga.

„U prednjem planu, reč je o ispunjavanju obećanja koja su data multinacionalnoj kompaniji. U pozadini, reč je o nastavku procesa kojim se Srbija pretvara u koloniju“, rekao je Lompar.

Naglasio je da se vlastima ne može verovati kada kažu da je projekat „Jadar“ i otvaranje rudnika u drugim delovima Srbije bitno za budućnost zemlje.

„Ako pogledamo bilans vladavine od 12 godina, nije im moguće uopšte verovati. Stvorili su apsolutnu krizu poverenja. Predsednik Srbije je uništio mogućnost svakog ljudskog odnosa na javnoj sceni. Reč je o osobama koje sistematski lažu u svakoj situaciji, uprkos očiglednim dokazima, bez stida i srama, nošeni cinizmom sile, sa, kako kaže Ivo Andrić: ‘Drskošću roba kome je garantovana nekažnjivost'“, naveo je profesor.

Prema Lomparovim rečima, vođenje zemlje od strane aktuelne vlasti je u svemu išlo u pravcu pretvaranja Srbije u koloniju krivice.

„Usvojili su i u javnu sferu uneli ideološki koncept krivice koji nameću zapadni činioci kao opravdanje zločinačkog i bespravnog bombardovanja naše zemlje. Svojim odlukama su ukinuli zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji i sada prećutkuju njihov dnevni progon. Organizuju kampanje u kojima se pojedini ljudi pretvaraju u mete političke odmazde, da bi sprečili da se bilo ko usudi da se usprotivi ovakvom vladanju, a istovremeno pozivaju neistomišljenike na razgovor“, istakao je.

Lompar navodi da vlast ima čitav propagandni pogon i sve nacionalne frekvencije.

„A govore da su medijski ugroženi. Nalaze se u potpunoj službi zapadnih činilaca, protiv kojih se navodno bore. Istovremeno sprovode ekonomsku politiku koja zemlju čini kolonijom. A u koloniji se ne brine o zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom stanju ljudi. I sad kolonizovanje, čiji je Rio Tinto očigledan primer, treba da posmatramo kao postupak u korist budućnosti zemlje“, kaže on.

Lompar ističe da Srbiju kolonizuju one zemlje kojima je ostalo da samo oglase da su je i teritorijalno i međunarodnopravno ostavili bez KiM, „kao što su faktički već učinili“.

„Da bi poverovao u tvrdnje predstavnika vlasti, nije dovoljno da čovek bude naivan, već je neophodno da ga javna sfera oslepi i ogluvi“, smatra profesor.

Na pitanje kako ocenjuje nedavni dolazak nemačkog kancelara Olafa Šolca u Beograd i potpisivanje Memoranduma o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, Lompar je rekao da je u pitanju dolazak višeg službenika Rio Tinta na sporednoj dužnosti kancelara Nemačke.

„Uz aplauze nižih službenika ove kompanije koji su nastupali kao britanski, francuski i američki ambasador. I kao cinični pozdrav koji istorija upućuje Bizmarku“, ocenio je.

Profesor Lompar smatra da bi političke stranke, građanske i nacionalne opcije, kao nosioci narodnog suvereniteta, trebalo da pruže političku zaštitu protestima građana.

„Da preuzmu rizik njihovog organizovanja i, što je najvažnije, da ne koriste proteste da bi sebe reklamirale. Ionako im to ne bi pomoglo. Potreban je veliki broj ljudi spremnih da uzastopno pokazuju kako vlast nema prava da se ovako ponaša, u što više mesta. Zahtevi treba da budu izričiti, da bi građanima bila preneta sugestija o odsudnosti događaja“, kazao je.

Lompar ističe da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da podnese ostavku i da se izabere prelazna vlada.

„Čuo se ispravan predlog da predsednik Srbije podnese ostavku. Bila bi to mera njegove političke odgovornosti. Trikovi s referendumom, koji je sam predložio, služe da se zakloni njegova potencijalna krivična odgovornost zbog sistematskog protivustavnog ponašanja i obavljanja poslova za koje nije nadležan. To ga je učinilo privatnim licem koje je uzurpiralo javne poslove“, rekao je.

To treba da bude osnov, dodao je, uz eventualno Vučićevo procesno svedočenje o ucenama kojima je izložen za osporavanje donetih međunarodnih odluka.

„Zato što mu je dozvolila da obavlja njene poslove, dok je njoj ostala odgovornost, vlada treba da bude zamenjena prelaznom vladom koja bi zemlju vratila u ustavno stanje. Ustavni sud, koji se proglasio nenadležnim za Briselski sporazum, a nadležnim za Rio Tinto, treba da bude na istorijskom stubu srama, a konkretne sudije da budu smenjene“, naglasio je.

Na pitanje da li opozicione stranke u ovom trenutku imaju dovoljno kredibiliteta i kapaciteta da vode proteste građana, Lompar je kazao da su stranke nosioci političkog delovanja i da ih nikakve društvene organizacije ne mogu zameniti.

„Jer, samo one imaju političku zaštitu u slučaju da organizuju građansku neposlušnost. No, opozicioni izlazak na izbore u decembru 2023. godine bio je u funkciji ojačavanja legitimiteta vlasti za stvari koje se sada događaju. A bilo je glasova koji su upozoravali da izlazak na izbore pod tadašnjim uslovima ničemu drugom ne služi. Propustile su da se obrate Rio Tintu i javnosti pre krize sa saopštenjem da neće priznati sporazume kad dođu na vlast, jer potpisnici nemaju legitimitet za saglasnost koju su dali“, kazao je.

I sada se čuo potpuno nerazuman predlog, dodao je, da se kriza oko litijuma rešava novim izborima.

„No, budući da ne predlažem nikakav revolucionarni način smene vlasti, ostaju opozicione stranke, i građanske i nacionalne orijentacije, kao jedino oruđe koje je na raspolaganju“, naveo je Lompar.

On kaže da se vlast nada da će protesti utihnuti i da neće doneti zakon o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploataciji litijuma i bora u Srbiji, kako su to zatražila ekološka udruženja s rokom do 10. avgusta.

„Ukoliko opozicija ne pronađe način da organizuje nezadovoljstvo ljudi moguće je da se javi apatija i protesti utihnu. To je karta na koju vlast igra. Ključni i poodavni činilac stabilnosti vlasti je ponašanje opozicije“, kazao je.

Na pitanje dokle je vlast spremna da ide u realizaciju projekta „Jadar“, suprotstavljajući se zahtevima građana, profesor je rekao da to zavisi i od stranih činilaca.

„Onoliko koliko joj strani činioci dozvole, koliko je strah goni i koliko protesti budu slabili. Vlast je mnogo slabija nego što se čini i mnogo jača zato što joj opozicija dozvoljava da se tako oseća“, rekao je profesor Lompar.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.