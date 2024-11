Profesor Vladeta Janković pozvao večeras Beograđane na Stari savski most

Univerzitetski profesor u penziji Vladeta Janković izjavio je da večeras svi treba da dođu na Stari savski most u Beogradu jer će on tada biti „posebno ugrožen“ i dodao da ljudi braneći most, brane samopoštovanje.

On je na TV N1 kazao da se na mostu pre svega spašava dostojanstvo, ali i sam most.

Kazao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić drži vlast 12 godina na principu praštanja i dodao je da od ostavke ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića neće biti ništa.

„Sada bi na redu trebao da bude (Tomislav) Momirović jer je bio ministar u trenutku kada se to (rekonstrukcija Železničke stanice u Novom Sadu) gradilo, zatim (premijer Srbije Miloš) Vučević“, kazao je Janković.

Rekao je da ni jedna od ostavki neće imati nikakvog efekta, sem psihološkog, „sve počiva u rukama Vučića i to jeste i biće osnovni problem“.

Janković je pozvao građane da večeras u 18 časova budu na Starom savskom mostu u Beogradu ukoliko nisu u mogućnosti da podrže najavljeni protest u Novom Sadu povodom tragedije koja se dogodila u petak, 1. novembra, kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u tom gradu i ubila 14 ljudi, a troje teško povredila.

(Beta)

