Proglas potpisalo više od 123.000 građana, među njima i 17.000 penzionera

Inicijativa ProGlas saopštila je danas da je više od 123.000 ljudi potpisalo proglas kojim se građani pozivaju da u što većem broju izađu na izbore 17. decembra.

Među potpisnicima se nalazi oko 4.500 lekara i ostalih medicinskih radnika, 17.000 penzionera, 7.500 profesora, nastavnika i učitelja i više od 300 glumaca.

Proglas grupe intelektualaca je podržalo i više od 700 muzičara, 117 književnika, 132 reditelja, 444 likovna umetnika, 77 sudija i 1.126 advokata.

Prema strukturi potpisnika ističu se i studenti (3.651), preduzetnici ( 2.372), arhitekte (919), radnici (2.636), ugostitelji (647), trgovci (1.484), domaćice (897), poljoprivrednici (401), vozači (1.219), frizeri (338), knjigovođe (532), stolari (148), veterinari (358)…

U ProGlasu se ističe da Srbiji nije potreban kult ličnosti, već slobodni građani koji sami uređuju odnose u svojoj zemlji. Poziva se na buđenje društvene svesti i da se u što većem broju izađe na predstojeće izbore.

„Naša zajednička volja da uspemo u tom poduhvatu mora postati zalog za svaku buduću, srećniju i normalniju Srbiju. Ostanemo li nemi sada i dopustimo li da nas ispišu iz civilizacijskog kruga kome pripadamo, bićemo odgovorni za to što nismo učinili dovoljno da to zaustavimo. Zato pozivamo sve one koji se u svojim životima sreću s raznim licima jedne te iste nepravde i bahatosti da prevaziđemo sopstvene strahove i nepoverenja i da se udružimo u borbi za drugačiju Srbiju. Srbija je naša zemlja i zato je ovo zajednička borba u kojoj treba da dokažemo kakvi smo i koliko nas je. Ta borba je zasnovana na lekcijama prošlosti, jasnom uvidu u sadašnjost i, što je ključno, posvećena budućnosti Srbije“, stoji između ostalog u proglasu grupe intelektualaca.

ProGlas su inicirali akademici Ljubomir Simović i Vladimir Kostić, profesori Ivanka Popović, Miodrag Jovanović, Filip Ejdus, Vladica Cvetković i Tamara Dža

(Beta)

