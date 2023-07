Protest protiv nasilja: U Kragujevcu blokada raskrsnice kod 'Rode' do 20.00 sati

Učesnici protesta u Kragujevcu „Srbija protiv nasilja“ blokirali su oko 19.00 sati raskrsnicu kod „Rode“, gde prolazi put od Smedereva ka Kraljevu, gde će, kako je najavljeno, ostati do 20.00 sati.

Oni su do mesta gde je blokiran saobraćaj došli iz pravca Đačkog trga, gde je ispred Prve kragujevačke gimnazije organizovano okupljanje, zatim ulicom Branka Radičevića, Glavnom do raskrsnice kod „Štafete“, a onda ulicama Nikole Pašića, Zorana Djindjića i Save Kovačevića do raskrsnice kod „Rode“.

Tokom poovorke su skandirali „Vučiću odlazi“, a kod zgrade BIA su uzvikivali „Uhapsite Vučića“.

Ekološki aktivista Miloš Srejović je rekao da su gradjani prinudjeni da se na ulici bore protiv nasilja.

„Nasilje dolazi sa svih strana, iz medija, sa skupštinske govornice, gde poslanici vladajuće koalicije najstrašnije napadaju i vredjaju svakog ko im se na bilo koji način suprotstavi. Na ulici u vidu mercedes meklarena i narandžstog lamborginija predsednikovih kumova, a usudiću se da kažem da je nasilje i seča lipa na trgu Radomora Putnika u Kragujevcu“, rekao je Srejović.

Poručio je da logičan rezultat vladavine nasilja moraju biti pune stranice „crne hronike“, svakodnevna ubistva, ekspanzija porodičnog nasilja i femicida, kao i masovna ubistva čije su žrtve deca.

Srejović je rekao da je kao ekološki aktivista učestvovao na brojnim protestima i blokadama na kojima su se branile reke, šume i planine, ali i sela i kuće i imanja.

„Najčešće pitanje koje sam dobijao tad abilo je – šta vi mislite šta možete da uradite protiv korporacija, investitora bliskih vlasti, protiv države. Uglavnom sam odgovarao sa – pogledajte šta smo do sada uradili“, kazao je Srejović.

On je rekao da „neki zakoni nisu izglasani, neke podvale niosu prošle, zahvaljujući borbi neke reke još uvek teku“.

Inženjer elektrotehnike Miloš Marinković je rekao je da je u Srbiji pogrešno shvatanje i države i zakona, i da se država shvata kao carigradska porta, a ne kao servis gradjana.

„Porezi se shvataju kao harač, a ne kao naš novac u našoj zajedničkoj kasi. To mora da se promeni“, kazao je Marinković.

Kazao je da se u Srbiji demokratija shvata kao izbor sultana, a ne kao odabir puta kojim ćemo da se krećemo naredne četiri godine.

„Mora da postoji odgovornost za izgovoreno, za ono što je uradjeno“, poručio je Marinković.

Staša Pavlović je u ime organizatora poručila da je današnja povorka „marš slobode i solidarnosti“ posvećena inspektorima Milenkoviću i Mitiću, policajki Katarini Petrović i inspektoru uzbunjivaču iz grada Kragujevca.

(Beta)

