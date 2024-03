Protest stanovnika Limana zbog izgradnje objekata na zelenoj površini kraj novosadskog Štranda

Žitelji novosadske Mesne zajednice „Liman“ danas su na zboru građana, sa 239 glasova za i 12 glasova protiv, usvojili zaključak kojim se protive izgradnji bilo kakvih objekata na zelenoj površini kod plaže „Štrand“.

Reč je o parceli na kojoj je prema važećem Generalnom urbanističkom planu predviđen prostor za turističko-sportsko rekreativnu namenu, ali su odbornici gradske skupštine u utorak usvojili plan kojim je na ovoj površini planirana izgradnja hrama Srpske pravoslavne crkve.

Predsednica Saveta MZ „Liman“ Nataša Matijević rekla je za agenciju Beta da će usvojeni zaključak biti prosleđen gradskoj upravi, Skupštini grada, gradonačelniku Novog Sada i svim nadležnim institucijama, iako ne očekuju nikakvu reakciju od njih.

„Neka urbanisti još jednom razmisle da li su doneli ispravnu odluku o izmeni plana. GUP je Biblija za uređenje grada, a kako su urbanisti to preskočili, to je na njima. Neka oni brinu o svojim licencama i odlukama, mi smo kao građani rekli šta mislimo i to je nama važno“, navela je ona.

Na zboru, Matijević je istakla da niko nije protiv izgradnje crkve, kako se to plasira u medijima prethodnih dana, već protiv izgradnje bilo kakvog objekta na tom mestu.

„Postavlja se pitanje po kom osnovu Grad i Srpska pravoslvna crkva odlučuju umesto građana o izgradnji verskog objekta u našem komšiluku. Smatramo da je nedopustiva promena namene ove površine bez konsultacija građana“, dodala je ona.

Matijević je navela i da je nedavno usvojeni plan generalne regulacije ovog dela u suprotnosti sa planom višeg ranga (Generalnim urbanističkim planom) zbog čega je planirana izmena – nezakonita.

„Imajući u vidu kako SPC raspolaže svojom imovinom, primeri su Fruška gora i srušeni Parohijski dom, i da se uz crkvu najavljuje izgradnja pratećih objekata, smatramo da će se ovaj deo našeg komšiluka u celosti otuđiti od nas jer su već sada očigledni apetiti za izgradnjom“, istakla je Matijević.

Ovaj plan danima izaziva polemike u javnosti u Novom Sadu, a gradonačelnik je nedavno one koji se protive planu optužio da „napadaju svetinje“ i da pokušavaju da obmanu građane „zbog mržnje prema veri srpskog naroda“.

SPC je saopštila da je njen sveštenik prošle nedelje fizički napadnut na ulici u naselju Liman.

