Protest u Nišu:Za 14 dana počinje nova školska godina, a država i dalje tvrdi da sistem nije zakazao

U govoru na 10. protestu „Niš protiv nasilja“, koji je večeras bio posvećen početku nove školske godine, građanska aktivistkinja Danijela Vujošević je ukazala da za samo 14 dana počinje nova školska godina, a vlast, uprkos protestima stotina hiljada ljudi, nije ispunila ni jedan zahtev protesta „Srbija protiv nasilja“.

„Država ništa suštinski neće promeniti jer ne sluša nastavnike, a ni nas roditelje. Neće se ništa promeniti, ukoliko se mi kao društvo ne rešimo da promenimo ovaj sistem iz korena“, istakla je Vujošević.

Učitelj Dejan Petrović je u gvoru kazao da kao prosvetni radnik sa dugogodišnjim iskustvom, sa „ogromnom zebnjom iščekuje početak nove školske godine“.

Majski „događaji u Beogradu i u Mladenovcu su zavili sve nas u crno, a prosvetni sistem i celo naše društvo je ogoljeno. To smo svi videli i osetili, samo nisu oni koju su za to najodgovorniji. Oni i danas tvrde da ‘sistem nije zakazao’ „, naglasio je Petrović.

Po njegovim rečima, vlast nije ponudila ni jedno suštinsko rešenje, a oglušila se na sva moguća rešenja koja su predlagana.

„Kao zamenu za nestručne i one koji nemaju dodirnih tačaka sa prosvetom, postavili su za ministarku prosvete penzionisanu psihijatricu. Nameće se pitanje šta može u prosveti da promeni penzionisani psihijatar, bez prakse u prosveti“, rekao je Petrović.

On je kazao da građani moraju da insisitraju na besplatnom osnovnom obrazovanju koje im Ustav garantuje, a to pravo, naveo je Petrović, pogazila je vlasti, počev od Vlade Srbije, preko Ministarstva prosvete, lokalnih samouprava do direktora škola.

„Gruba procena je da u jednoj školi za jednu godinu, nakon prodaje udžbenika ostaje preko pet miliona dinara, a taj novac dele izdavač i direktor škole. U podeli naravno učestvuju i ostale strukture vlasti“, rekao je Petrović.

Pokušaji da se podelom spreči prodaja udžbenika, rekao je Petrović, i da obrazovanje barem u tom delu bude besplatno, su osuđeni, a „satanizovana je“ Fondacija Kavčić koja želi da pokaže i dokaže da je moguće ostvariti pravo na besplatno obrazovanje.

Petrović je rekao da odgovornost za to što se udžbenici i dalje prodaju osnovcima, kao i za organizovanje „papreno skupih“ đačkih ekskurzija, imaju i roditelji koji su to dozvolili, ali i uplašeni prosvetni radnici.

Profesorka Sunčica Ivanović kazala je u govoru da bi na pitanje kako funkcioniše visoko obrazovanje u Srbiji mogla da odgovori kratko: „Nikako!“, a da bi na pitanje šta ne funkcioniše, mogla da priča satima.

Roditelji smatraju, kazala je Ivanović, da su rešili sve probleme kada njihova deca završe fakultet, ali zapravo ih tek tada ih očekuju ogromni problemi jer treba da nađu posao.

„Kada vaša deca upišu master ili doktorske studije, tek onda ih čekaju problemi. Danas je u Srbiji sramota reći da ste doktorirali, zato što imamo lažne doktore nauka i zato što imamo ljude koji ne da ne bi smeli da rade u nekim institucijama, nego ne bi smeli da prođu pored njih“, ocenila je Ivanović.

Profesorka Marija Krstić kazala je u govoru da učenici kreću u školu za 14 dana, a da nikada pre nije bilo više nepoznanica o školskoj godini.

„Od 6. juna kada je završena prethodna školska godina do sada, ni jedna mera nije preduzeta ili barem javno objavljena. Nasilje vreba decu na svakom koraku na internetu, na ulici. Našoj deci smo ostali samo mi, njihovi roditelji i nastavnici“, istakla je Krstić.

Ona je kazala da je status prosvetnih radnika sve nezavidniji uprkos najavama promene.

Krstić je podsetila da su, uprkos svakodnevnim poskupljenjima, svi prosvetni radnici u Srbiji prošlog mesec dobili za 10 odsto umanjenu platu zbog godišnjeg odmora.

Organizatori protesta „Niš protiv nasilja“ najavili su za sledeći petak novo okupljanje ispred Gradske kuće.

(Beta)

