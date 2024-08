Protesti zbog najave otvaranja rudnika litijuma u četiri grada, do subote u još 19 gradova

U organizaciji ekoloških udruženja protesti zbog najave otvaranja rudnika litijuma u utorak će biti održani u četiri, a do subote u još najmanje 19 gradova.

Do sada su protesti održani u 28 gradova širom Srbije, a u nekim mestima je, prema proceni Arhiva javnih skupova, prisustvovalo više od 30 odsto lokalnog stanovništva.

Na svim skupovima je zatraženo da vlast usvoji zakon o trajnoj zabrani geoloških istraživanja i eksploataciji litijuma i bora u Srbiji.

Rok za usvajanje tog zakona, koji su vlastima postavila ekološka udruženja, je 10. avgust, za kada je najavljen veliki protest u Beogradu.

Proteste zbog najave otvaranja rudnika litijuma podržale su i mnoge poznate ličnosti.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će u utorak biti predstavljen tim zdravstvenih stručnjaka koji će se baviti uticajem iskopavanja litijuma na zdravlje građane Srbije.

On je rekao da će u tom timu biti šef katedre za higijenu Medicinskog fakulteta koja se bavi zagađenjem životne okoline, ljudi iz epidemiologije i mnogi drugi sa ogromnim iskustvom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarišući proteste protiv kopanja litijuma rekao da rudnik neće biti otvoren najmanje još dve gdine.

Najavio je da će biti formiran i poseban tim za zaštitu životne sredine.

„Ovo je jedno malo parče zemlje, ništa više od toga. I tu ide podzemni rudnik. Znači pod zemlju, a ne površinski kop“, rekao je Vučić.

Osim u Loznici, istakao je, u Srbiji nema gde drugo da se kopa litijum, jer ga nema.

„Mnogo bih voleo da ga ima, ali ga nema. Ima ga u Loznici na tom parčetu zemlje, od svega 140 hektara, plus fabrika koja ide uz to, to je ukupno 220 hektara“, naveo je predsednik Srbije.

