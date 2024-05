Protestna vožnja biciklista kroz centar Beograda i blokada saobraćaja na Pančevačkom mostu

Udruženja „Ulice za bicikliste“ i „Bela Čaplja“ 15-minutnom blokadom upozorenja na Pančevačkom mostu danas ukazuju da u idejnom rešenju za rekonstrukciju tog mosta nisu planirane biciklističke staze.

Televizija N1 je prenela da su se građani koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo okupili u Pionirskom parku, odakle će najpre kroz cengtar Beograda, a potom zab Krnjaču i do ugrožene bare Reve – ekološki bitnog područja.

Nebojša Stojković iz Udruženja „Ulica za bicikliste“ je za televiziju N1 rekao da će biciklisti krenuti od Skupštine Srbije do Pravnog fakulteta, zatim do Slavije i do Londona, potom do Skupštine, a zatim do Vukovog spomenika, odakle će Ruzveltovom otići do Bogoslovije i Pančevačkog mosta.

Na mostu je, kako je rekao, planirana blokada saobraćaja u trajanju od 15 minuta, ali će biti obezbeđen prolaz za automobile levom trakom, dok će biciklisti blokirati desnu.

Posle blokade mosta uputiće se do bare Reva, gde će se sastati sa članovima Udruženja građana „Bela Čaplja“.

Stojković je istakao da je prelazak biciklista Pančevačkim mostom predviđen samo kolovozom, s motornim vozilima što je opasno, a postoji način da se prilikom rekonstrukcije most učini bezbednijim.

„Brojanje poslednjih nekoliko godina pokazuje da Pančevački most dnevno van sezone (od jeseni do proleća) prelazi oko 150-200 biciklista, a u sezoni i više od 1.000 dnevno“ – rekao je on i dodao da tuda idu turističke biciklističke rute Evrope, te i strani turisti na dva točka.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.