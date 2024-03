Protestni odbor advokata: Kokanoviću pogoršano zdravstveno stanje, ne prima terapiju u pritvoru

Predstavnici Protestnog odbora advokata izjavili su danas da se zdravstveno stanje advokata Čedomira Kokanovića, koji se tereti za proganjanje predsednika Advokatske komore Vojvodine (AKV) Vladimira Beljanskog, pogoršalo u pritvoru, usled neredovnog uzimanja terapije na Institutu za reumatologiju.

Oni su sa konferencije za novinare u beogradskom Medija centru pozvali sve advokate da se uključe u odbranu kolege Kokanovića i predložili da se „krene u kontraofanzivu“ i podnesu kolektivne krivične i disciplinske prijave protiv svih učesnika u tom postupku – uključujući Beljanskog, postupajućeg tužioca i postupajuće sudije.

Kokanovićev branilac, advokat Ivan Ninić, rekao je da su odbijene žalbe odbrane na određivanje pritvora, iako je priloženo mišljenje lekara Insituta za reumatologiju da Kokanović mora da bude hospitalizovan radi nastavka lečenja, jer je prekoračen rok kada mora da uzme terapiju.

„Očito njih nije briga za njegovo zdravlje. On je jedan dan imao nepodnošljive bolove, doduše to je trajalo jedan dan samo, ali to je posledica činjenice da on nema redovnu terapiju. On od kada prima tu terapiju, prima je u redovnim terminima na 10 sedmica, ovo je prvi put da preskače terapiju“, kazao je Ninić.

Dodao je da Kokanović nema primedbu na ponašanje zatvorskih lekara, ali da misli da su oni nemoćni jer se „oni tu ne pitaju ništa“.

„Ako pravosuđe ima medicinske izveštaje i smatra da on može da dobije adekvatnu zaštitu u pritvorskoj jedinici, a on je tamo ne dobija, onda je potpuno jasno kako funkcioniše i zatvorski i pravosudni sistem u Srbiji“, kazao je Ninić.

Kazao je da ga ne bi iznenadilo da se taj pritvor produži i da traje sve dok traje i postupak, uz ocenu da bi to bio najgori mogući scenario.

Ninić je ocenio i da privatne tužbe Beljanskog ne mogu biti dovoljan razlog za određivanje i produžetak pritovra Kokanoviću i dodao da bi se pun efekat želje tužioca, da Kokanović ne ometa postupak, postigao zabranom upotrebe interneta i telefona i evenutalno merom zabrane napuštanja stana.

Advokat Luka Jovanović pročitao je izveštaj lekara specijaliste koji je pratio stanje Kokanovića, izdat 8. marta ove godine, u kome se navodi da se Kokanović od 2014. godine leči od ankilozirajućeg spondilitisa, zapaljenja na kičmenom stubu, odnosno bolesti koja može da dovede do trajne invalidnosti i gubitka radne sposobnosti

Pozivajući se na izveštaj, dodao je da je Kokanovićeva bolest bila u stagnaciji zahvaljujući terapiji inovativnim lekom, čiju je poslednju dozu primio u novembru 2023. godine, dok je naredna bila predviđena za januar 2024. godine.

Jovanović je naveo da u zaključku lekara stoji da nakon tri meseca od prestanka lečenja, očekuje se novi zamah bolesti na kičmenom stubu, mišićnim pripojima i moguće na perifernim zglobovima i da će „sigurno prouzrokovati nepopravljivo pogoršanje bolesti“.

Članica AKV, advokat Dušanka Davidov svoje obraćanje uputila je pravničkoj javnosti – advokatima, sudijama, tužiocima i profesorima prava, navodeći da su grubo povređena ljudska prava Kokanovića, a da je tome „direktno doprineo predsednik AKV, putem svog uticaja i povezanošću sa vlastima“.

„Ovde smo zato što on nije učinio krivično delo, ovde smo zato što ne postoje zakonski razlozi za pritvor, ovde smo zbog nezakonitog postupanja javnog tužioca Stanislave Kolarski iz Novog Sada i sudije za prethodni postupak. Ovde smo zbog toga što je Kokanoviću uskraćeno pravo na lečenje“, kazala je ona.

Davidov je ocenila da ponovo dolazi do deobe među advokatima – one koji podržavaju rad Kokanovića i koji ga ne podržavaju, naglašavajući da ne mogu svi biti istog pogleda ili opredeljenja, ali da moraju govoriti „jednim glasom – u odbranu svoje profesije“.

„Uhapsili su nam kolegu zbog dva stikera i pesmice na društvenim mrežama. Zbog prepeva početka ‘Bune protiv dahija’ koji je stavio u kontekst aktuelnih dešavanja u AKV on je više od mesec dana u pritvoru. Nijedna komora se nije oglasila“, dodala je Davidov.

Advokat Miroslav Živković pozvao je sve advokate da se uključe u odbranu kolege Kokanovića i predložio da krenu „u kontraofanzivu“ i podnesu kolektivne krivične prijave protiv svih učesnika u tom postupku – uključujući Beljanskog, postupajućeg tužioca i postupajuće sudije.

„Tu možemo podnositi i krivične prijave i disciplinske prijave Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca… Ovakvo postupanje čeka sve nas, ukoliko ne budemo poslušni“, rekao je Živković.

Kokanović se od kraja januara nalazi u pritvoru, a tereti se za krivično delo proganjanje i krivično delo ometanje pravde koja zbirno mogu da dovedu do višegodišnje zatvorske kazne.

On je osumnjičen da je od kraja 2020. godine, pa do dana hapšenja, putem Vajbera i društvene mreže Iks, upućivao uvrede Beljanskom koji je zbog toga protiv njega pokrenuo niz disciplinskih postupaka, ali i podneo pet krivičnih tužbi zbog krivičnog dela uvrede.

U rešenju o zadržavanju se navodi da je Kokanović u martu prošle godine, Vajber grupi „Jedinstveni advokati“ poslao „stiker“, fotomontažu fotografije na kojem je bio prikazan automobil Vladimira Beljanskog u plamenu.

Taj automobil je 4. januara ove godine zaista i zapaljen.

(Beta)

